Новые открытия бросают вызов традиционному пониманию атмосферы Венеры

В последние годы Венера известна своей суровой и негостеприимной атмосферой. Однако две отдельные научные группы сделали революционные открытия, которые могут изменить наше восприятие атмосферных явлений на соседней планете.

Одна группа планетологов выдвинула теорию, согласно которой яркие вспышки, наблюдаемые в атмосфере Венеры, могут быть вызваны метеорами. Эта теория вызвала любопытство относительно того, что на самом деле происходит на Венере, и бросает вызов общепринятому мнению, что вспышки связаны с грозами.

В 2021 году во время пролета ночной стороны Венеры солнечный зонд Паркер обнаружил радиоволны, известные как «волны свиста». Было замечено, что эти волны, которые быстро меняют частоту, движутся вниз к Венере, вопреки тому, что можно было бы ожидать, если бы они были вызваны молнией.

Космический физик Гарриет Джордж и ее команда из Университета Колорадо в Боулдере наблюдали интересную особенность венерианских свистящих волн. Они предполагают, что за генерацию этих волн могут быть ответственны возмущения в слабых магнитных полях Венеры, а не молния. Когда линии магнитного поля смещаются и снова соединяются, высвобождается значительное количество энергии, потенциально генерируя наблюдаемые свистовые волны.

Магнитные пересоединения связаны с различными явлениями в других средах, такими как ускорение солнечного ветра и возникновение полярных сияний на Земле. По мнению исследователей, характеристики этих магнитных пересоединений совпадают со способностью создавать свистящие волны на Венере.

Эти открытия усложняют наше понимание атмосферных процессов Венеры. Хотя идея постоянных гроз на Венере может быть поставлена ​​под сомнение, загадка, окружающая источник и природу ее свистящих волн, углубляется. Это пробудило интерес планетологов и астрономов, которые стремятся к дальнейшему исследованию этого небесного соседа.

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