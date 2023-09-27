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Открытие двойного метеорита в Южной Африке: раскрытие тайн космоса

ByГабриэль Бота

сентябрь 27, 2023
Открытие двойного метеорита в Южной Африке: раскрытие тайн космоса

Метеориты, обломки горных пород, упавшие на Землю из космоса, на протяжении тысячелетий привлекали внимание человечества. Они не только внушают трепет и порождают мифы, но также содержат ценную научную информацию о зарождении нашей Солнечной системы и существовании органической жизни. В Южной Африке, где метеориты считаются важной частью природного наследия, недавнее двойное открытие вызвало волнение среди ученых и коллекционеров.

В конце 2021 года фермер Гидеон Ломбаард из провинции Северный Кейп обратился к исследователям метеоритов в Южной Африке, подозревая, что он нашел два фрагмента метеорита. Если это окажется правдой, это будут первые открытия метеоритов в стране за более чем 40 лет. Проверив фрагменты различным тестам, исследователи подтвердили, что это действительно отдельные метеориты из разных событий.

Номенклатурный комитет Метеоритического общества принял это предложение и официально признал два метеорита как отдельные объекты. Их назвали Брирскоп и Вольфкоп в честь достопримечательностей вблизи мест их открытия. Благодаря этому двойному открытию в Южной Африке теперь подтверждено 51 метеорит, что является самым высоким показателем в Африке к югу от Сахары.

По сравнению с более чем 14,000 XNUMX метеоритами, найденными в пустыне Сахара, количество метеоритов, найденных на юге Африки, относительно невелико. Это открывает возможность для национальной программы обучения и поиска метеоритов, которая может принести значительную пользу.

Итак, что же такое метеорит? Это кусок скалистого космического мусора, уцелевший после столкновения с Землей. Хотя большинство метеоритов обнаруживаются случайно как необычные камни, некоторые из них обнаруживаются после того, как они стали свидетелями метеоритных огненных шаров.

Метеориты бывают разных типов и происходят из разных источников. Считается, что большинство из них прибыли из пояса астероидов между Марсом и Юпитером и были выброшены на путь Земли в результате прошлых столкновений. Небольшую часть составляют фрагменты Луны и Марса.

Поиск метеоритов является сложной задачей из-за их быстрого разрушения под воздействием кислорода и воды. В результате большинство метеоритов находится в засушливом климате, таком как Антарктида и пустыня Сахара. Открытие г-на Ломбарда, сделанное во время повседневной сельскохозяйственной деятельности, имеет большое значение, поскольку оно расширяет знания о сохранении метеоритов в различных средах.

Анализ метеоритов Брирскоп и Вольфкоп выявил явные различия. Брирскоп содержал меньше металлического железа, а его хондры (частицы в породе) сохранились лучше, что позволяет предположить меньший нагрев родительского астероида перед ударным столкновением. Ржавчина на камне Вольфкопа указывала на более раннее падение по сравнению с Брирскопом.

Южноафриканские метеориты находятся под защитой Закона о наследии, который запрещает их повреждение, вывоз, экспорт или торговлю без разрешения. Они должны надлежащим образом храниться и храниться в аккредитованных учреждениях, таких как музеи и университеты.

Ежедневно на Землю падает в среднем от 10 до 50 метеоритов, и технологии играют решающую роль в открытии и изучении этих космических фрагментов. Многие страны установили системы камер для отслеживания падения метеоритов и сбора ценных данных.

Двойное открытие метеоритов в Южной Африке дает новое понимание геологической истории нашей Солнечной системы. Он подчеркивает важность сохранения и изучения этих небесных остатков для будущих научных исследований и образования.

источники:
– «Раскрыты тайны метеорита-видеорегистратора, потрясшего Россию» (исходная статья)
– Закон о южноафриканском наследии № 25 1999 г.

By Габриэль Бота

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