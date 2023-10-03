Последние открытия метеоритов в Южной Африке: Брирскоп и Вольфкоп

Метеориты издавна привлекали внимание человечества своими огненными падениями из космоса и их ролью в понимании происхождения нашей Солнечной системы. В Южной Африке метеориты считаются важной частью природного наследия страны. Недавно в провинции Северный Кейп были обнаружены два значительных метеорита, что стало первой такой находкой в ​​Южной Африке за более чем четыре десятилетия.

Гидеон Ломбаард, фермер из этого региона, обратился к исследователям в конце 2021 года с подозрениями в обнаружении двух фрагментов метеорита. Проведя тщательные испытания фрагментов, ученые подтвердили, что они не связаны между собой и произошли в результате различных метеоритных событий. Номенклатурный комитет Метеоритического общества принял это предложение и утвердил названия Брирскоп и Вольфкоп для двух метеоритов.

Благодаря этим открытиям количество подтвержденных метеоритов в Южной Африке теперь достигло 51, что является самым высоким показателем в Африке к югу от Сахары. Однако по сравнению с тысячами метеоритов, найденных в пустыне Сахара, количество метеоритов, найденных на юге Африки, остается относительно небольшим. Это подчеркивает потенциал национальной программы обучения и поиска метеоритов в Южной Африке, которая может принести значительную пользу.

Метеориты — это куски каменистых обломков из космоса, пережившие столкновение с Землей. Их можно обнаружить при случайных встречах во время прогулки или найти после того, как они стали свидетелями метеоритных огненных шаров. Считается, что большинство метеоритов происходит из пояса астероидов между орбитами Марса и Юпитера в результате прошлых столкновений астероидов. Некоторые метеориты представляют собой даже фрагменты, отлетевшие от Луны или Марса в результате гигантских ударов.

Поиск метеоритов является сложной задачей, особенно потому, что их состав может ухудшаться под воздействием кислорода и воды. Сохранению метеоритов способствует засушливый климат, что объясняет, почему большинство из них находится в Антарктиде и пустыне Сахара. В ходе недавних открытий Гидеон Ломбаард обнаружил метеорит Бриерскоп в сентябре 2018 года и метеорит Вольфкоп на расстоянии 1 километра в августе 2021 года. Анализ выявил явные различия между двумя метеоритами, указывая на то, что они произошли в результате отдельных падений.

Южная Африка классифицировала метеориты как объекты национального наследия, охраняемые Законом о наследии Южной Африки. Эти метеориты должны надлежащим образом храниться и храниться в аккредитованных учреждениях для будущих исследований. Новые открытия, Брирскоп и Вольфкоп, сейчас хранятся в Университете Витватерсранда.

Развитие технологий, таких как сети камер и гражданские научные инициативы, способствовало увеличению количества открытий метеоритов во всем мире. В Южной Африке недавние находки увеличили число метеоритов в стране до 50, и есть уверенность, что их еще предстоит найти.

Источник: The Conversation, Роджер Лоуренс Гибсон, Университет Витватерсранда.