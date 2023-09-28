Недавнее открытие двух метеоритов в Южной Африке

Метеориты, фрагменты горных пород, упавшие из космоса на Землю, уже давно являются источником восхищения для людей во всем мире. Они дают ценную информацию о происхождении нашей солнечной системы и существовании органической жизни. Южная Африка, в частности, имеет богатую историю открытий метеоритов.

В конце 2021 года фермер из Северо-Капской провинции ЮАР Гидеон Ломбаард сделал необычайную находку. Он заподозрил, что обнаружил два фрагмента метеорита, и обратился к исследователям за подтверждением. После подвергания фрагментов различным испытаниям было установлено, что это действительно метеориты. Два фрагмента, названные Брирскоп и Вольфкоп, были найдены на расстоянии всего километра друг от друга, но не были связаны между собой, что указывает на то, что они произошли от разных метеорных событий.

Открытие этих метеоритов имеет большое значение, поскольку оно знаменует собой первое открытие метеоритов в Южной Африке за более чем 40 лет. Благодаря этим новым поступлениям в Южной Африке теперь имеется в общей сложности 51 подтвержденный метеорит, что является самым высоким показателем в Африке к югу от Сахары.

Метеориты классифицируются как куски каменного космического мусора, пережившие столкновение с Землей. Обычно их обнаруживают люди, которые во время прогулки натыкаются на необычные камни. Лишь около 2% метеоритов классифицируются как «падения», поскольку их извлекают после того, как они стали свидетелями событий метеорного огненного шара.

Найти метеориты — непростая задача, и сохранение этих камней имеет решающее значение. Почти 80% всех метеоритов были найдены в засушливом климате, таком как Антарктида и пустыня Сахара, где их сохранности способствует недостаток влаги.

Недавнее открытие метеоритов Бриерскоп и Вольфкоп подчеркивает важность программ образования и осведомленности о метеоритах в Южной Африке. Если уделять больше внимания поисковым усилиям, у страны есть потенциал обнаружить более ценные образцы метеоритов.

Закон о наследии Южной Африки классифицирует метеориты как объекты национального наследия, требующие разрешения на вывоз, экспорт или торговлю. Их необходимо правильно хранить и хранить в аккредитованных учреждениях, таких как музеи и университеты, для будущих исследований. Метеориты Брирскоп и Вольфкоп сейчас хранятся в Университете Витватерсранда.

Поскольку технологии продолжают развиваться, ожидается, что все больше стран будут участвовать в сборе и изучении метеоритов. Эти небесные фрагменты содержат ценную информацию о формировании нашей солнечной системы и существовании жизни за пределами Земли.

источники:

– Разговор: https://theconversation.com/two-new-meteorites-discovered-in-south-africa-168726.