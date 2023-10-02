Южноафриканский фермер обнаружил редкие фрагменты метеорита

Южноафриканский фермер сделал исключительное открытие, обнаружив два отдельных фрагмента метеорита на своем участке в Северном Кейпе. Это знаменует собой первое открытие метеоритов в Южной Африке за более чем 40 лет, а общее количество подтвержденных метеоритов в стране достигло 51. Фрагменты были официально названы Брирскоп и Вольфкоп в честь близлежащих достопримечательностей.

Метеориты — это фрагменты горных пород, которые пережили путешествие через атмосферу Земли после выброса из космоса. Они предоставляют ученым ценную информацию о формировании нашей Солнечной системы и содержащейся в ней органической жизни. Метеориты считаются важной частью природного наследия и востребованы музеями и коллекционерами по всему миру.

Поиск метеоритов — непростая задача, поскольку они обычно обнаруживаются случайно или после того, как стали свидетелями метеоритных огненных шаров. Большинство метеоритов происходит из пояса астероидов между Марсом и Юпитером, а небольшой процент — с Луны и Марса. Антарктида и пустыня Сахара являются идеальными местами для поиска метеоритов из-за их засушливого климата, который способствует их сохранению.

В Южной Африке метеориты классифицируются как объекты национального наследия и охраняются законом. Они должны надлежащим образом храниться и храниться в аккредитованных учреждениях для будущих исследований. Недавние открытия южноафриканского фермера подчеркивают потенциал дальнейших находок метеоритов в стране.

Достижения в области технологий, такие как сети камер, которые записывают траектории метеоритных огненных шаров, упростили обнаружение мест падения метеоритов. Гражданские научные инициативы, включающие добровольные наземные поиски, также способствовали открытию метеоритов. По оценкам, каждый день на поверхность Земли приземляется от 10 до 50 метеоритов, и, вероятно, их ждет гораздо больше.

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Определения:

– Метеорит: кусок каменного космического мусора, уцелевший после столкновения с Землей.

– Хондрит: самые старые породы в Солнечной системе, возраст которых составляет 4.567 миллиарда лет.

– Закон о наследии: закон, который классифицирует определенные предметы как национальное наследие и защищает их от повреждения, вывоза, экспорта или торговли без соответствующих разрешений.

– Гражданская наука: вовлечение волонтеров в научные исследования и сбор данных.

Источник: Оригинальная статья