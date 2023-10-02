«Метафоры оплодотворения: влияние гендерного эгалитаризма»

Новое исследование социолога из Йельского университета Рене Алмелинг показывает, что традиционные метафоры человеческого оплодотворения, изображающие конкуренцию между сперматозоидами и пассивной яйцеклеткой, продолжают сохраняться, несмотря на меняющиеся взгляды на гендер, пол и сексуальность. Исследование, основанное на интервью с разнообразной выборкой из 47 человек, выявило распространенность более гендерно-эгалитарной метафоры, которая описывает сперму и яйцеклетку как две равные половины.

Метафоры — это мощные лингвистические инструменты, которые отражают и формируют наше коллективное понимание наших тел, самих себя и общества. Изучая эти биологические метафоры, мы можем получить представление об убеждениях и действиях, которые они лежат в основе. Исследование Алмелинг, опубликованное в журнале «Гендер и общество», основано на статье антрополога Эмили Мартин, опубликованной в 1991 году, в которой подчеркивается, как культурные представления о мужественности и женственности повлияли на научные представления об оплодотворении.

За последние три десятилетия возникла растущая проблема презумпции гетеросексуальности и бинарной категоризации тел на мужские и женские. Ученые также отошли от изображения сперматозоидов как активных, а яйцеклеток как пассивных, вместо этого включив описания бесцельно движущихся сперматозоидов и яйцеклеток, излучающих химические сигналы. Исследование Алмелинг стремилось определить, связаны ли изменения представлений о поле и сексуальности с различными метафорами оплодотворения.

В исследовании были опрошены представители широкой общественности, представляющие различное образование, профессии, сексуальную ориентацию, а также расовое и этническое происхождение. Результаты показали, что большинство мужчин (30 из 33) и две трети женщин (9 из 14) по-прежнему использовали традиционную метафору об активной сперме и пассивной яйцеклетке. Эти люди описали, как сперматозоиды соревнуются в гонке или борьбе, прежде чем одна из них триумфально проникнет в яйцеклетку.

Однако примерно треть мужчин (12 из 33) и две трети женщин (10 из 14) придерживаются другой метафоры, согласно которой сперматозоид и яйцеклетка являются равными частями, которые собираются вместе, образуя единое целое. В отличие от традиционной метафоры, в этой более эгалитарной версии не было никакой конкуренции или проникновения. Обе ячейки считались необходимыми, и ни одна из них сама по себе не была достаточной.

Важно отметить, что ни один из респондентов не назвал яйцеклетку активным агентом зачатия. Алмелинг подчеркивает, что понимание закономерностей использования людьми этих метафор позволяет понять, как социальные убеждения формируют наше восприятие биологических процессов.

Использование метафор выходит за рамки научных исследований; оно влияет на разговоры между врачами и пациентами, журналистские репортажи о репродуктивных технологиях, разработку политики законодателями и повседневную жизнь людей. Метафоры, которые мы используем при обсуждении биологии, способны формировать наши мысли и в значительной степени влиять на общество.

источники:

– Журнал «Гендер и общество» – факультет социологии Йельского университета

– «GUYnecology: недостающая наука о репродуктивном здоровье мужчин», Рене Алмелинг