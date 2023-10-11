Создание клеточных метаматериалов стало проще благодаря новой технологии

Исследователи из Массачусетского технологического института и Института науки и технологий Австрии разработали новую методику, позволяющую быстро и легко создавать ячеистые метаматериалы с уникальными механическими свойствами. Эти метаматериалы, искусственно созданные материалы со свойствами, не встречающимися в природе, могут произвести революцию в различных отраслях промышленности, от аэрокосмической до биомедицинской.

Традиционно инженерам было сложно создать ячеистые метаматериалы из-за огромного количества возможных вариантов их расположения и структур. Однако новая вычислительная техника, разработанная исследователями, упрощает этот процесс. Он использует графическое представление, позволяющее инженерам моделировать и экспериментировать со сложными метаматериалами в удобном интерфейсе.

Ключевым достижением этой техники является способность представлять все различные формы и структуры, которые инженеры заинтересованы в исследовании. Используя формы меньшей размерности, такие как линии и плоские поверхности, в качестве строительных блоков, исследователи создали единый метод для описания всех форм в одном представлении. Это устраняет необходимость выбора конкретного подпространства и позволяет более полно исследовать потенциальные конструкции метаматериалов.

Этот процесс включает в себя построение скелета из метаматериала с использованием вершин и ребер, а затем применение функций для определения толщины и особенностей структуры. Система также позволяет дизайнерам комбинировать различные формы и экспериментировать с новыми комбинациями, которые ранее не применялись.

Благодаря удобному интерфейсу инженеры могут предварительно просмотреть конструкцию на любом этапе процесса проектирования и напрямую спрогнозировать определенные свойства, такие как жесткость. Система также выводит графическое представление, обеспечивающее четкую запись каждой операции, предпринятой для достижения окончательной структуры.

Эта новая технология предлагает инженерам мощный инструмент для быстрого и эффективного создания клеточных метаматериалов с желаемыми свойствами. Он потенциально может ускорить инновации в различных отраслях и открыть новые возможности для легких, прочных и биосовместимых материалов.

источники:

– Массачусетский технологический институт: Массачусетский технологический институт.

– Институт науки и технологий Австрии