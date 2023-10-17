Учёные раскрыли влияние космических аппаратов на верхнюю атмосферу Земли

Ученые обнаружили, что обломки ракет и космических кораблей, оставленные в верхних слоях атмосферы Земли, могут оказать долгосрочное воздействие на климат. Недавнее исследование, опубликованное в «Трудах Национальной академии наук», выявило значительные количества алюминия и экзотических металлов в стратосфере Земли. Команда исследователей смогла идентифицировать эти редкие металлы как продукты сгорания космического корабля во время входа в атмосферу. Это открытие вызывает обеспокоенность по поводу того, как растущая космическая индустрия влияет на верхние слои атмосферы Земли.

В исследовании участвовал специальный исследовательский самолет, оснащенный чувствительным инструментом для сбора аэрозолей в атмосфере. Собранные данные показали, что более 20 элементов, включая литий, алюминий, медь и свинец, присутствовали в соотношениях, соответствующих тем, которые используются в космических кораблях. Эти металлы были обнаружены примерно в 10% частиц серной кислоты, которые необходимы для защиты и буферизации озонового слоя.

Увеличение количества запусков ракет способствует накоплению этих металлических частиц в стратосфере. В 2022 году было произведено рекордные 180 запусков ракет, и ожидается, что это число будет расти, поскольку космическая отрасль продолжает запускать больше спутников и космических кораблей. Исследователи подчеркнули необходимость понять влияние полета человека в космос на планету, в частности на озоновый слой, который играет решающую роль в поглощении вредного излучения Солнца.

Результаты исследования подчеркивают актуальность изучения и понимания изменений, происходящих в атмосфере Земли. Воздействие человеческой деятельности и космической деятельности может оказаться более значительным, чем предполагалось ранее. Крайне важно расставить приоритеты в исследованиях нашей планеты, чтобы лучше понять и смягчить потенциальные последствия освоения космоса.

Источник: Труды Национальной академии наук (исследование).