Исследователи разрабатывают антибактериальные мембраны с использованием металлоорганических каркасов

Команда исследователей разработала и охарактеризовала антибактериальные мембраны с использованием металлоорганических каркасов (MOF), встроенных в тонкую пленку. МОФ представляют собой высокопористые металлокомплексы, которые имеют широкий спектр применения, включая доставку лекарств и очистку окружающей среды. Однако понимание того, как функционируют MOF при внедрении в полимеры, по-прежнему остается сложной задачей.

Исследователи использовали новую технику под названием криогенная сканирующая электронная микроскопия с фокусированным ионным лучом (FIB-SEM) для изучения взаимодействия между MOF и полимерами внутри мембран. Этот метод повышает стабильность MOF-композитов и обеспечивает детальное представление частиц.

Были созданы три разные мембраны, каждая из которых содержала разные MOF: CPO-27-Ni, CuBTTri или обе. Исследователи обнаружили, что комплексы металлов равномерно распределены по мембранам и не перекрываются. Они также обнаружили, что мембраны имеют разные триггеры и реакции, когда дело доходит до высвобождения оксида азота (NO), молекулы с антибактериальными свойствами.

CPO-27-Ni быстро высвобождает NO в ответ на влагу, тогда как CuBTTri действует как катализатор и обеспечивает длительное высвобождение NO при воздействии естественного источника NO в организме человека. Когда оба MOF были объединены, мембраны обеспечивали быструю и устойчивую систему доставки NO.

Исследователи полагают, что эта двухфазная система доставки может быть полезна в медицинских устройствах, обеспечивая немедленный антибактериальный эффект и долгосрочное предотвращение микробного загрязнения. Результаты этого исследования способствуют лучшему пониманию MOF и их потенциального применения в различных областях.

Источник: Эттлингер Р., Ворнхольт С.М., Роуч М.С. и др. Мембраны со смешанной матрицей со смешанным металлоорганическим каркасом: понимание одновременной инициируемой влажностью и каталитической доставки оксида азота с помощью криосканирующей электронной микроскопии. Интерфейсы прикладных программ ACS. 2023:acsami.3c11283.

Определения:

Металлоорганические каркасы (МОФ): Высокопористые металлические комплексы.

Полимеры: большие молекулы, состоящие из повторяющихся субъединиц.

Криогенная сканирующая электронная микроскопия с фокусированным ионным лучом (FIB-SEM): метод, который использует криогенику для повышения стабильности композитов MOF и обеспечивает детальное изображение.

Оксид азота (NO): молекула с антибактериальными свойствами, которая может иметь биомедицинское применение.

Источники: Прикладные материалы и интерфейсы ACS.