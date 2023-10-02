Очистка редкоземельных элементов стала более экологичной благодаря микробам, любящим металлы

Ученые из Корнелльского университета обнаружили более экологичную альтернативу очистке редкоземельных элементов (РЗЭ) с помощью металлолюбивых бактерий под названием Shewanella oneidensis. РЗЭ являются важнейшими элементами, используемыми в различных современных технологиях, включая электромобили, ветряные турбины и смартфоны.

Современные методы очистки РЗЭ включают использование органических растворителей и агрессивных химикатов, которые являются дорогостоящими и вредными для окружающей среды. В своем исследовании, опубликованном в журнале Scientific Reports, группа из Корнелла охарактеризовала геном S. oneidensis и обнаружила, что этот микроб имеет сродство к РЗЭ, что делает его идеальным кандидатом для более экологически чистого процесса очистки.

Избирательно адсорбируя или связывая РЗЭ, особенно европий, S. oneidensis может заменить использование кислых растворителей и агрессивных химикатов при переработке РЗЭ. Это позволит значительно снизить воздействие на окружающую среду и стоимость очистки РЗЭ.

Характеристика генома S. oneidensis позволяет ученым изменить его предпочтение к РЗЭ, потенциально оптимизируя его биосорбционные способности для конкретных металлов. Этот прорыв открывает новые возможности использования микробов для очистки редкоземельных элементов, обеспечивая более экологичную и устойчивую альтернативу традиционным методам.

Исследование, проведенное учеными Корнелла, проливает свет на потенциал использования металлолюбивых бактерий для очистки РЗЭ и открывает путь для дальнейших исследований и разработок в этой области.

источник:

– Научные отчеты (2023). DOI: 10.1038/s41598-023-42742-6