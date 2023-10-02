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Наука

Очистка редкоземельных элементов стала более экологичной благодаря микробам, любящим металлы

ByРоберт Эндрю

Октябрь 2, 2023
Очистка редкоземельных элементов стала более экологичной благодаря микробам, любящим металлы

Ученые из Корнелльского университета обнаружили более экологичную альтернативу очистке редкоземельных элементов (РЗЭ) с помощью металлолюбивых бактерий под названием Shewanella oneidensis. РЗЭ являются важнейшими элементами, используемыми в различных современных технологиях, включая электромобили, ветряные турбины и смартфоны.

Современные методы очистки РЗЭ включают использование органических растворителей и агрессивных химикатов, которые являются дорогостоящими и вредными для окружающей среды. В своем исследовании, опубликованном в журнале Scientific Reports, группа из Корнелла охарактеризовала геном S. oneidensis и обнаружила, что этот микроб имеет сродство к РЗЭ, что делает его идеальным кандидатом для более экологически чистого процесса очистки.

Избирательно адсорбируя или связывая РЗЭ, особенно европий, S. oneidensis может заменить использование кислых растворителей и агрессивных химикатов при переработке РЗЭ. Это позволит значительно снизить воздействие на окружающую среду и стоимость очистки РЗЭ.

Характеристика генома S. oneidensis позволяет ученым изменить его предпочтение к РЗЭ, потенциально оптимизируя его биосорбционные способности для конкретных металлов. Этот прорыв открывает новые возможности использования микробов для очистки редкоземельных элементов, обеспечивая более экологичную и устойчивую альтернативу традиционным методам.

Исследование, проведенное учеными Корнелла, проливает свет на потенциал использования металлолюбивых бактерий для очистки РЗЭ и открывает путь для дальнейших исследований и разработок в этой области.

источник:
– Научные отчеты (2023). DOI: 10.1038/s41598-023-42742-6

By Роберт Эндрю

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