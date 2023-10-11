Безметалловые и легированные переходными металлами катализаторы ZIF-8@CNT, полученные методом одностадийного высокотемпературного пиролиза

Исследователи разработали катализаторы, не содержащие металлов и легированные переходными металлами, используя метод одностадийного высокотемпературного пиролиза. Эти катализаторы демонстрируют превосходную электрокалитическую активность в реакции восстановления кислорода (ORR) в щелочных растворах. Катализаторы были созданы с использованием комбинации микромезопористых металлоорганических каркасов (MOF) и углеродных нанотрубок (УНТ). Было обнаружено, что наличие центров MNx, возникающих в результате включения переходных металлов в углеродный скелет MOF и УНТ, усиливает электрокаталитическую активность катализаторов.

Исследовательская группа достигла высокой электрокаталитической активности ORR в щелочной среде, достигнув полуволнового потенциала 0.85 В по сравнению с обратимым водородным электродом (RHE). Это превосходит активность традиционных платино-углеродных (Pt/C) катализаторов. Катализаторы также хорошо зарекомендовали себя в топливных элементах с анионообменной мембраной (AEMFC), достигая максимальной удельной мощности 171 мВт/см2 с анионообменной мембраной Aemion+ 15 мкм.

Разработка безметалловых катализаторов и катализаторов, легированных переходными металлами, имеет важное значение для устройств преобразования энергии. Катализаторы из недрагоценных металлов (NPMC) могут заменить катализаторы из драгоценных металлов благодаря своим превосходным характеристикам ORR. Однако активные центры материалов NPMC имеют решающее значение для кислородного электрокатализа. Это исследование сосредоточено на разработке катализаторов на основе углерода с высокодисперсными активными центрами для эффективного применения ORR.

Метод одностадийного высокотемпературного пиролиза, использованный в данном исследовании, заключался в синтезе микро/мезопористого углеродного композита с УНТ путем пиролиза цеолито-имидазолатного каркаса на основе цинка (ЗИФ). Полученные композитные катализаторы показали превосходные характеристики по сравнению с традиционными катализаторами Pt/C, что делает их перспективными кандидатами для применения в топливных элементах и ​​других устройствах преобразования энергии.

В будущем исследовательская группа планирует оптимизировать различные катодные катализаторы типа металл-азот-углерод (MNC) для достижения еще более высокой выходной мощности от AEMFC. Разработанные катализаторы могут также найти потенциальное применение в воздушно-цинковых батареях и топливных элементах с протонообменной мембраной.

источник:

Рохит Кумар и др., Высокоактивные композитные катализаторы ZIF-8@CNT в качестве катодных материалов для топливных элементов с анионообменной мембраной, Промышленная химия и материалы (2023 г.)