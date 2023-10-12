Понимание ценности астероидов: исследование случая 16 Psyche

Предстоящая миссия НАСА «Психея» направлена ​​на исследование астероида 16 «Психея», стоимость которого оценивается в ошеломляющие 100,000 XNUMX квадриллионов долларов. Но как мы можем определить денежную стоимость астероида? Психея, расположенная в главном поясе астероидов между Марсом и Юпитером, считается обнаженным металлическим ядром древней протопланеты. Если бы металлы Психеи были на Земле, они превзошли бы всю мировую экономику. Эта астрономическая ценность проливает свет на потенциал миссии «Психея» и многообещающую индустрию добычи полезных ископаемых на астероидах.

Психея классифицируется как астероид М-типа, что означает, что она металлическая. Однако определить точный состав металла сложно. Спектроскопия, которая анализирует спектр света, отраженного небесными объектами, не может дать уникальный спектральный отпечаток металла. Радиолокационные наблюдения показывают, что поверхность Психеи обладает высокой отражающей способностью, но конкретный материал остается неизвестным.

Компьютерное моделирование в сочетании с анализом ударных кратеров на поверхности Психеи позволяет предположить, что астероид может состоять из монеля, металла, состоящего в основном из никеля и меди. Хотя эти модели не являются окончательными, они помогают ученым определить возможные материалы и предвидеть, что они могут обнаружить, достигнув астероида.

Несмотря на огромную ценность Психеи, добыча полезных ископаемых на астероиде в настоящее время невозможна из-за его удаленности от Земли. Стоимость добычи и транспортировки материалов перевешивает их ценность. Однако у таких компаний, как AstroForge, есть планы по добыче полезных ископаемых на астероидах в будущем. Хотя железо и другие ценные металлы являются потенциальными целями, астероиды, богатые глиной, также могут стать важным ресурсом: водой. Богатые глиной астероиды могут стать потенциальным источником воды для будущих поселений за пределами планеты и производства ракетного топлива.

Добыча астероидов создает проблемы с точки зрения справедливого распределения ресурсов во всем мире. Филип Мецгер, планетарный физик из Университета Центральной Флориды, подчеркивает важность разработки отраслевых правил для обеспечения справедливого доступа к ресурсам астероидов. Кроме того, миссия «Психея» предоставит ценные знания об астероидах М-типа, что послужит трамплином для будущих проектов по добыче полезных ископаемых на астероидах.

Хотя истинная ценность Психеи остается неопределенной, ее потенциал для научных открытий и развития технологий добычи астероидов неоспорим. Будущее добычи ресурсов на астероидах многообещающе, при этом первоначальным приоритетом, вероятно, будут астероиды меньшего размера. Астероиды М-класса, такие как Психея, дают ценную информацию о возможностях космической добычи и могут повлиять на наш подход к будущим миссиям ближе к Земле.

источники:

– Space.com: «Почему миссия НАСА «Психика» заслуживает пристального внимания»