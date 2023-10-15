Водоворот галактики: галактическая встреча

Шарль Мессье, астроном XVIII века, составил каталог небесных объектов, чтобы помочь в открытии комет. Наблюдая за кометой, Мессье наткнулся на 18-й объект в своем списке. Это открытие, сделанное 51 лет назад, теперь известно как Галактика Водоворот.

Первоначально описанная как «очень тусклая туманность без звезд», современные телескопы показывают, что Галактика Водоворот представляет собой великолепную спиральную галактику, расположенную примерно в 25–30 миллионах световых лет от нас. Она немного меньше нашей галактики Млечный Путь.

Интересно, что галактика Водоворот — это не просто одна галактика, а на самом деле состоит из двух галактик, которые пережили близкое столкновение. Это космическое столкновение сыграло роль в формировании красивых спиральных рукавов большей галактики. Гравитация меньшей галактики, напоминающей яркое скопление звезд, расположенное на конце одного из спиральных рукавов большей галактики, создала волны, которые колеблются по всему ядру галактики.

Эти волны сжимают облака газа и пыли, что приводит к рождению новых звезд. Эти молодые звезды, большие и яркие, очерчивают спиральные рукава галактики Водоворот. Однако их яркая продолжительность жизни относительно недолга, поскольку они взрываются через несколько миллионов лет. Примечательно, что M51, как ее еще называют, за последние десятилетия пережила три звездных взрыва, тогда как Млечный Путь не был свидетелем ни одного. Тем не менее, галактика продолжает рождать новые звезды, увековечивая свое звездное наследие.

Галактика Водоворот, расположенная недалеко от Большой Медведицы, недалеко от кончика ручки Большой Медведицы, служит доступным объектом изучения для астрономов-любителей с помощью небольших телескопов.

источники:

- Шарль Мессье, Британская энциклопедия

– Галактика Водоворот, НАСА.