NGC 1087: галактика старых и новых звезд

NGC 1087, спиральная галактика с перемычкой, расположенная на расстоянии 80 миллионов световых лет в созвездии Кита, привлекла внимание ученых своим уникальным сочетанием старых и новых звезд. NGC 87,000 диаметром 1087 XNUMX световых лет и небольшим ядром демонстрирует как стареющие остатки прошлого звездообразования, так и продолжающееся создание новых звезд.

Обнаруженная британским астрономом Уильямом Гершелем в 1785 году, NGC 1087 стала еще более значимой в 1995 году, когда астрономы наблюдали в ее пределах сверхновую типа II. Эта сверхновая, получившая название 1995V, остается единственной, когда-либо наблюдавшейся в этой конкретной галактике.

Недавнее изображение, полученное космическим телескопом Хаббла НАСА, дает бесценную информацию о взаимодействии звезд и молекулярного газа в NGC 1087. Темно-красные полосы, видимые на изображении, представляют собой холодный молекулярный газ, сырье, из которого рождаются звезды. Ярко-розовые области обозначают области формирования новых звезд, характеризующиеся ионизированным водородом, кислородом и серой. Кроме того, более синие области содержат горячие молодые звезды, образовавшиеся в более ранние годы существования галактики.

Интересно, что звездная полоса NGC 1087, вытянутая ярко-белая структура в ее центре, короче, чем у других галактик с перемычкой. В то время как гравитация центра галактики с перемычкой обычно притягивает большое количество газа, что приводит к вспышкам звездообразования с последующим постепенным спадом, NGC 1087 бросает вызов этой норме, демонстрируя признаки продолжающегося звездообразования.

Эта интригующая галактика продолжает очаровывать астрономов, которые стремятся разгадать тайны звездообразования и судьбу газовых областей внутри NGC 1087. Это новое изображение, полученное космическим телескопом Хаббл, представляет собой еще один шаг на пути к раскрытию тайн этого небесного чуда.

источники:

– Космический телескоп НАСА Хаббл

- Открытие Уильямом Гершелем NGC 1087 в 1785 году.

– Наблюдение сверхновой типа II под названием 1995V в NGC 1087.