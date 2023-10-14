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Новое исследование показывает локализованные хоровые волны в магнитосфере Меркурия

ByРоберт Эндрю

Октябрь 14, 2023
Новое исследование показывает локализованные хоровые волны в магнитосфере Меркурия

Недавнее исследование, проведенное международной исследовательской группой, выявило наличие локализованных хоровых волн в магнитосфере Меркурия. Эти волны играют жизненно важную роль в защите планеты от космического излучения и генерируются электромагнитными волнами. Исследование подчеркивает важность понимания магнитосферы Меркурия и ее взаимодействия с солнечным ветром.

Меркурий, будучи ближайшей к Солнцу планетой, испытывает сильное влияние солнечного ветра. Космический корабль «Маринер-10» впервые исследовал Меркурий в 1970-х годах и обнаружил его магнитное поле и магнитосферу, аналогичные земным. Последующие миссии, такие как MESSENGER и Международный проект исследования Меркурия BepiColombo, предоставили дополнительную информацию о магнитном поле и магнитосфере Меркурия.

Космический корабль Mio, входящий в состав миссии BepiColombo, был запущен в 2018 году и в настоящее время находится на пути к Меркурию. Во время облётов Меркурия в 2021 и 2022 годах космический аппарат наблюдал локализованные хоровые волны в утреннем секторе магнитосферы Меркурия. Эти волны были обнаружены только в определенном регионе и, как полагают, генерируются из-за искривления линий магнитного поля Меркурия, на которые влияет солнечный ветер.

В исследовании использовались передовые теории и моделирование, чтобы понять генерацию хоровых волн в магнитосфере Меркурия. Установлено, что в утреннем секторе энергия эффективно передается от электронов к электромагнитным волнам вдоль силовых линий магнитного поля, создавая благоприятные условия для генерации хоровых волн. Это открытие подчеркивает важность планетарных магнитных силовых линий, на которые сильно влияет солнечный ветер, в формировании динамики магнитосферы Меркурия.

Исследовательская группа использовала наблюдения за электромагнитными волнами и численное моделирование для подтверждения своих выводов. Это исследование способствует нашему пониманию сложных взаимодействий между планетарными магнитосферами и солнечным ветром, предоставляя ценную информацию о процессах, которые защищают планеты от космического излучения.

источники:
– Изображение Меркурия: НАСА/Лаборатория прикладной физики Университета Джонса Хопкинса/Институт Карнеги в Вашингтоне.
– Определения: Плазма – одно из четырех фундаментальных состояний вещества, состоящее из положительных ионов и свободных электронов. JAXA – Японское агентство аэрокосмических исследований.

By Роберт Эндрю

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