Новое открытие: вокруг Меркурия обнаружены «поющие» плазменные волны

Недавно ученые сделали удивительное открытие вокруг планеты Меркурий. Они обнаружили загадочные «поющие» плазменные волны в магнитосфере планеты. Это явление, известное как хоровые волны, ранее наблюдалось на Земле, Юпитере, Сатурне, Уране и Нептуне. Однако случай Меркурия особенно интересен, поскольку у него очень слабое магнитное поле и практически отсутствует атмосфера.

Наличие хоровых волн обычно указывает на наличие плотной атмосферы и радиационных поясов, в которых задерживаются солнечные частицы. Поэтому это открытие поднимает вопросы о магнитной среде вокруг Меркурия и о том, как солнечный ветер влияет на планетарные магнитные поля.

Это открытие расширяет наши ограниченные знания о Меркурии и его атмосфере. Миссия Mercury BepiColombo, запущенная в 2018 году, включает в себя прибор MIO, изучающий магнитосферу планеты. Хотя инструмент еще не вышел на орбиту, ученые уже нашли свидетельства существования волн свистовой моды в магнитосфере Меркурия, особенно в небольшой области, известной как утренний сектор.

Присутствие этих хоровых волн в утреннем секторе предполагает существование физического механизма, который способствует их созданию в этой конкретной области или подавляет их в другом месте. С помощью моделирования ученые определили, что передача энергии от электронов к электромагнитным волнам более эффективна в утреннем секторе Меркурия, что приводит к генерации этих поющих плазменных волн.

Это открытие открывает новые возможности для исследования магнитных свойств Меркурия и того, как он взаимодействует с солнечным ветром. Это также подчеркивает важность дальнейшего исследования и изучения этой загадочной планеты. Исследование было опубликовано в журнале Nature Astronomy.

источники:

- НАСА

- Научная тревога

– Природная астрономия