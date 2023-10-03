Поверхность Меркурия все еще движется, показало новое исследование

Планетологам давно известно, что Меркурий, ближайшая к Солнцу планета, сжимается на протяжении миллиардов лет. По мере того как его внутренняя часть остывает, камень и металл, из которых он состоит, слегка сжимаются в объеме, что приводит к развитию «надвиговых разломов» на его поверхности. Эти разломы тяги подобны морщинам на стареющем яблоке, но вместо высыхания Меркурий сжимается из-за теплового сжатия.

Недавнее исследование, опубликованное в журнале Nature Geoscience, дает новое представление о продолжающемся сокращении поверхности Меркурия. Исследование обнаружило доказательства того, что многие уступы на планете продолжали двигаться в геологически недавнее время, даже несмотря на то, что они возникли миллиарды лет назад.

Одним из ключевых результатов исследования является наличие на растянутых верхних поверхностях уступов небольших трещин, известных как «грабены». Эти грабены предполагают, что кусок земной коры был изогнут при надавливании на прилегающую местность, что привело к образованию параллельных разломов. По оценкам исследователей, возраст большинства грабенов составляет менее 300 миллионов лет, что указывает на то, что последнее движение должно было произойти относительно недавно.

Исследование проводилось с использованием подробных изображений, предоставленных космическим кораблем MESSENGER, который вращался вокруг Меркурия с 2011 по 2015 год. Исследователи выявили 48 крупных лопастных уступов с небольшими грабенами и еще 244 уступа, которые, вероятно, имеют грабены, но не видны четко на доступных изображениях. изображений.

Подтверждение этих выводов и сбор дополнительных данных станут приоритетом предстоящей миссии BepiColombo, совместного европейско-японского космического корабля, который должен выйти на орбиту Меркурия в 2026 году. Система визуализации миссии обеспечит более четкое представление об этих уступах, потенциально обнаруживая следы валунов, которые могут служат дополнительным свидетельством недавних землетрясений.

Это исследование не только проливает свет на продолжающееся движение поверхности Меркурия, но и подчеркивает сходство между Меркурием и Луной. Оба испытали охлаждение и сжатие, и данные свидетельствуют о том, что некоторые уступы на Луне все еще активны. Дополнительные исследования и сбор данных будут иметь решающее значение для дальнейшего понимания этих процессов и их последствий для планетарной эволюции.

источники:

– Природа-геофизика

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