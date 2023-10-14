Согласно новому исследованию, сокращение Меркурия продолжается

Недавнее исследование, основанное на отличительных особенностях, наблюдаемых на поверхности Меркурия, предполагает, что планета все еще сжимается, вопреки ее палящему внешнему виду. Несмотря на жгучую жару на поверхности Меркурия, большая часть его недр остается холодной. В отличие от других планет, материал Меркурия не является хорошим проводником тепла, и в результате тепло Солнца не достигает его ядра.

Согласно школьной химии, при понижении температуры объем уменьшается. Этот принцип применим и к планетам. Когда внутренняя температура Меркурия падает, его объем уменьшается, заставляя его сжиматься. Это явление известно уже много лет, но продолжаются споры о том, продолжается ли этот процесс.

Геологическая особенность, известная как «надвиги», добавила неопределенности. Эти разломы надвигают один участок местности на другой, в результате чего на поверхности Меркурия образуются лопастные уступы. Эти уступы помогли оценить, что Меркурий уменьшился примерно на 7 км. Однако они не дают представления о продолжительности этого процесса.

Так как же нам определить, продолжает ли Меркурий сжиматься? Аспирант по имени Бен Ман обратился к другому объекту, названному «грабен» — полосе земли между двумя параллельными линиями разломов. Грабены меньше по размеру по сравнению с лопастными уступами, но могут помочь в точной датировке с помощью метода, называемого ударным садоводством. Размытость деталей грабена может указывать на возраст объекта, если предположить, что он вызван пылью, поднятой в результате ударов.

Проанализировав 48 уступов с грабеновыми чертами, г-н Мэн обнаружил, что их средний возраст составляет примерно 300 миллионов лет. Это указывает на то, что Меркурий действительно продолжает сжиматься в геологических временных масштабах.

Исследование подчеркивает необходимость дальнейших исследований геологической динамики Меркурия. Ожидается, что недавний запуск миссии BeppiColombo в 2018 году, которая выйдет на орбиту Меркурия в 2025 году, предоставит данные более высокого качества, чем предыдущие миссии. Эти подробные данные могут пролить больше света на экстремальные условия на планете и текущие процессы.

источники:

1. Дэвид Ротари. Морщины на поверхности Меркурия говорят о том, что планета все еще сокращается

2. Ман и др. – Широко распространенные небольшие грабены, соответствующие недавнему тектонизму на Меркурии.

3. UT – Меркурий сжимается: первый камень от Солнца сжался больше, чем считалось ранее

4. UT – Чем Меркурий отличается от Земли?

Главное изображение: НАСА/Лаборатория прикладной физики Университета Джона Хопкинса/Институт Карнеги в Вашингтоне.