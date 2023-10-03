Исследование показало, что охлаждение Меркурия привело к недавней тектонической активности

Согласно новому исследованию, планета Меркурий находится в процессе остывания, что приводит к тектонической активности на ее поверхности. Исследование было сосредоточено на выявлении особенностей, называемых «грабенами», которые представляют собой вертикальные разломы, образующиеся при сжатии планет из-за охлаждения. Было обнаружено, что эти грабены широко распространены на поверхности Меркурия и, вероятно, сформировались в течение последних нескольких сотен миллионов лет, что позволяет предположить, что планета все еще испытывает воздействие охлаждения.

Формируясь, планеты выделяют значительное количество тепла в результате ударов и доставки материи и энергии. Со временем это тепло рассеивается, вызывая охлаждение недр планеты. Меньшие планеты, такие как Меркурий, остывают быстрее из-за меньшего размера и площади поверхности. Охлаждение планеты может привести к различным изменениям, включая потерю жидкого ядра и остановку таких процессов, как вулканизм и тектоника плит.

Однако сам процесс охлаждения может вызвать новые напряжения в планетарной коре, приводящие к тектонической активности. По мере того как недра планеты остывают, сжимающаяся и уплотняющаяся кора может сломаться под напряжением, что приведет к образованию грабена. Эти грабены представляют собой рвы, образованные обрушивающейся корой.

В ходе исследования был проведен комплексный поиск грабена на Меркурии с использованием изображений, полученных космическим кораблем MESSENGER. Исследователи идентифицировали 727 вероятных грабенов, большинство из которых находились в ударном кратере бассейна Калорис. Тот факт, что эти грабены не были заполнены поверхностными процессами, позволяет предположить, что они относительно молоды. По оценкам авторов, возраст большей части грабена составляет менее 200 миллионов лет, что указывает на то, что охлаждение Меркурия все еще продолжается и влияет на тектоническую активность.

Хотя маловероятно, что мы сможем проверить эти выводы с помощью спускаемого аппарата в ближайшем будущем, предстоящая миссия космического корабля BepiColombo в 2025 году предоставит новый взгляд на Меркурий и потенциально прольет дополнительный свет на его геологические процессы.

Источник: Nature Geoscience, 2023.