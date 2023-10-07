Меркурий все еще сжимается? Новое исследование предполагает, что это возможно

Ученые давно считали, что Меркурий, ближайшая к Солнцу планета, активно сжимался на протяжении миллиардов лет. Однако недавние исследования показывают, что этот процесс, возможно, все еще продолжается, что приводит к образованию потрескавшихся морщин на поверхности планеты.

По словам планетолога Дэвида Ротери, профессора Открытого университета Великобритании и соавтора новой статьи, опубликованной в журнале Nature Geoscience, морщины на коре Меркурия, вероятно, являются результатом продолжающегося охлаждения и сжатия планеты. Эти морщинистые гребни, известные как «уступы», образовались, когда планета сжималась и уменьшалась в диаметре за последние 3.8 миллиарда лет, подобно морщинам на старом яблоке.

Чтобы выяснить, подвергается ли Меркурий все еще сжатию, Ротери и аспирант Открытого университета Бен Ман обратили свое внимание на еще одну географическую особенность планеты, называемую «грабенами». Грабены представляют собой небольшие выемки на задней части уступов, напоминающие рвы, и возникают при растяжении уступов из-за «ртутных землетрясений». По размерам они сравнимы с трещинами, которые появляются при сгибании куска тоста.

Исследователи заметили, что эти небольшие трещины, которые могли бы сгладиться, если бы они были такими же старыми, как сами уступы, все еще существовали. Это заставило их поверить, что Меркурий действительно все еще сжимается. Возраст большинства грабенов оценивается менее 300 миллионов лет, что намного моложе, чем уступам возрастом три миллиарда лет.

Предыдущие данные зонда НАСА MESSENGER, который вращался вокруг Меркурия с 2011 по 2015 год, также предполагали, что планета, возможно, все еще подвергается сжатию. Фотографии выявили сотни потенциальных грабенов и 48 уступов с определенными грабенами. Некоторым грабенам было всего 50 миллионов лет.

Ученые с нетерпением ждут дополнительной информации об этом явлении от европейской и японской зондовой миссии BepiColombo, запущенной в 2018 году. Космический корабль должен вернуться на Меркурий в 2026 году и предоставить фотографии с более высоким разрешением, чтобы подтвердить наличие грабенов.

В случае подтверждения это исследование может дать больше информации о сейсмической активности и продолжающемся сжатии Меркурия. Миссия зонда BepiColombo может ответить на этот вопрос раз и навсегда и обеспечить лучшее понимание самой маленькой планеты в нашей Солнечной системе.

источники:

– Научный американец

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- НАСА