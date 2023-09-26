Эффект Магнуса, вызванный памятью: исследование непредвиденной кривой на микромасштабе

Было продемонстрировано, что эффект Магнуса — явление, наблюдаемое, когда вращающийся объект отклоняется от ожидаемого пути, — существует на микроскопическом уровне. Группа исследователей из Констанцского университета провела эксперименты, а другая группа из Геттингенского университета дала научное объяснение этому феномену. Это открытие может найти применение в разработке механизмов для маневрирования и контроля микроскопических частиц, а также в создании мини-роботов, которые могут перемещаться по кровотоку человека в определенных местах тела.

Эффект Магнуса обычно наблюдается, когда вращающийся объект движется в воздухе или жидкости. Когда объект вращается, это вызывает деформацию потока окружающей среды, что приводит к разнице в скорости на противоположных сторонах объекта. Это приводит к возникновению силы, которая заставляет объект отклоняться от прямого пути движения. Однако величина эффекта Магнуса уменьшается по мере уменьшения размера объекта, практически исчезая для объектов диаметром всего в несколько тысячных долей миллиметра.

В своих экспериментах исследователи из Университета Констанца заметили значительно больший эффект Магнуса в миниатюрных магнитных стеклянных сферах, вращающихся под действием магнитного поля и движущихся через вязкоупругую жидкость. В отличие от воды вязкоупругие жидкости обладают как жидкоподобными, так и упругоподобными свойствами. Эти жидкости, такие как кровь или растворы полимеров, реагируют на изменения с задержкой, подобно тому, как тесто для хлеба медленно восстанавливает свою первоначальную форму после того, как его проткнули.

Доктор Дебанкур Дас и профессор Маттиас Крюгер из Геттингенского университета разработали модель, объясняющую эффект Магнуса на микроскопическом уровне. Они обнаружили, что задержка реакции вязкоупругой жидкости является ключевым фактором эффекта Магнуса. Искаженная жидкость, окружающая вращающуюся сферу, толкает ее в сторону, соединяя вращение и перемещение. Примечательно, что эффект Магнуса сохраняется в течение нескольких секунд даже после резкой остановки вращения, в отличие от немедленного исчезновения, наблюдаемого у более крупных объектов, движущихся в воздухе.

Результаты исследователей проливают свет на тайны эффекта Магнуса на микроскопическом уровне, предлагая понимание поведения вращающихся объектов в вязкоупругих жидкостях. Потенциальные применения этих знаний включают достижения в манипулировании частицами и разработку миниатюрных роботизированных систем, способных перемещаться по сложным пространствам внутри человеческого тела.

[Источник: Геттингенский университет]

Определения:

– Эффект Магнуса: явление, наблюдаемое, когда вращающийся объект отклоняется от ожидаемого пути из-за деформации окружающего потока воздуха или жидкости.

– Вязкоупругая жидкость: тип жидкости, которая проявляет как жидкостьподобные, так и упругоподобные свойства, сочетая в себе характеристики жидкости и твердого тела. Примеры включают кровь и растворы полимеров.

Источник: Геттингенский университет, «Эффект Магнуса, вызванный памятью: взгляд на неожиданный кривый шар в миниатюре» (2023 сентября 26 г.)