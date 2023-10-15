Увековечьте память своих любимых фишек в Slate

Если вы поклонник микрочипов и у вас есть любимый, проект Джейсона Куна Macrochips может быть именно тем, что вы ищете. Этот проект позволяет вам создать персонализированную подставку из сланца с выгравированной на ней этикеткой вашего любимого чипса. Результатом является уникальный и привлекательный способ отдать дань уважения вашему любимому микроконтроллеру или интегральной схеме.

Процесс прост. Начните со стандартной подставки для сланца размером 100 x 100 мм (4 x 4 дюйма) и с помощью лазерного гравера выгравируйте на ней этикетку чипа. Лазер придает планшету светло-серый цвет, который прекрасно контрастирует с естественным цветом планшета, создавая реалистичное изображение чипа. Джейсон уже выгравировал грифельной обработкой более 140 фишек, как классических, так и современных.

Хотя Джейсон предоставил SVG-файлы лишь для некоторых чипов, любой, у кого есть доступ к лазерному граверу, может легко воссоздать этот проект дома. Никакая внешняя помощь не требуется, если у вас есть необходимые навыки.

Идея проекта Macrochips возникла из сообщения arturo182, который обнаружил микроконтроллер RP2040 на столе Грэма Сандерсона в 2021 году. Публикация Джейсона с гравировкой RP1 на Mastodon в ознаменование выпуска Raspberry Pi 5 привлекла внимание к этой тенденции.

Создав персонализированную подставку с надписью вашего любимого чипа, вы сможете продемонстрировать свою любовь к микрочипам уникальным и декоративным способом. Являетесь ли вы поклонником классических микроконтроллеров, таких как 6502, или предпочитаете работать с современными, такими как ESP32 или RP2040, проект Macrochips предлагает прекрасную возможность увековечить память о ваших любимых микросхемах.

источники:

– [Hackaday](https://hackaday.com/2023/10/15/memorialize-your-favorite-chips-in-slate/)

– [Артуро182](Ниттер)

– [Грэм Сандерсон]