Новое исследование показывает влияние подледных разрядов на отступление ледников в Антарктике

Недавно опубликованное исследование, проведенное учеными из Океанографического института Скриппса Калифорнийского университета в Сан-Диего, проливает свет на ранее упускаемый из виду фактор, способствующий потере ледникового льда в Антарктике. Исследование предполагает, что талая вода, вытекающая в море из-под антарктических ледников (так называемая подледниковая разгрузка), приводит к тому, что ледники теряют лед более быстрыми темпами.

Это новое понимание имеет важные последствия для прогнозов глобального повышения уровня моря. В настоящее время основные модели, используемые такими организациями, как Межправительственная группа экспертов по изменению климата (МГЭИК), не учитывают дополнительную потерю льда, вызванную подледниковыми разгрузками. Если этот процесс окажется решающим фактором потери льда на всем ледниковом покрове Антарктики, это может означать, что нынешние прогнозы недооценивают темпы глобального повышения уровня моря в ближайшие десятилетия.

Исследование было сосредоточено на двух ледниках в Восточной Антарктиде, Денмане и Скотте, которые вместе содержат достаточно льда, чтобы вызвать повышение уровня моря почти на 1.5 метра (5 футов). Включив в свою модель влияние подледникового стока, исследователи обнаружили, что эти ледники могут способствовать повышению уровня моря на 15.7% больше к 2300 году по сравнению с предыдущими прогнозами.

Один из ключевых выводов исследования заключается в том, что как только отступление этих ледников достигнет крутого склона континентальной впадины, их вклад в повышение уровня моря, как ожидается, резко ускорится. При рассмотрении влияния подледного сброса модель показала, что ледники отступили этот порог примерно на 25 лет раньше, чем без него.

Важность этого исследования заключается не только в понимании роли подледных разгрузок в ускорении повышения уровня моря, но и в подчеркивании необходимости немедленных действий по ограничению выбросов парниковых газов. Соавтор исследования Джамин Гринбаум подчеркивает, что настоящей «историей конца света» по-прежнему являются выбросы, производимые человеческой деятельностью.

Подледный разряд образуется, когда происходит таяние ледникового покрова в местах соприкосновения с континентальной коренной породой. Это вызвано сочетанием таких факторов, как трение и геотермальное тепло из недр Земли. Когда этот сток вытекает в море, он может ускорить таяние шельфового ледника и вызвать ускорение движения ледника вверх по течению, что приведет к повышению уровня моря.

Хотя научное сообщество широко признает, что подледные выбросы способствуют дополнительному таянию шельфовых ледников, их влияние на повышение уровня моря не было полностью учтено в прогнозах из-за неопределенности, связанной с их локальными последствиями. Однако это новое исследование подчеркивает важность включения подледного стока в будущие модели повышения уровня моря.

Результаты подчеркивают безотлагательность принятия мер по сокращению выбросов парниковых газов и смягчению последствий изменения климата. Точные прогнозы повышения уровня моря имеют решающее значение для прибрежных сообществ во всем мире, чтобы подготовиться и адаптироваться к последствиям повышения уровня моря.

FAQ

Вопрос: Что такое подледный разряд?

Ответ: Подледниковый сток — это талая вода, которая вытекает в море из-под ледников, способствуя усилению таяния и потери льда.

Вопрос: Почему важен подледный сток?

Ответ: Подледный сток играет значительную роль в ускорении таяния шельфовых ледников и отступлении ледников, что в конечном итоге способствует повышению уровня моря.

Вопрос: Как подледные разгрузки влияют на повышение уровня моря?

Ответ: Подледный разлив ускоряет таяние шельфовых ледников и вызывает ускорение движения ледников вверх по течению, что приводит к повышению уровня моря.

Вопрос: Являются ли текущие прогнозы повышения уровня моря точными?

Ответ: Исследование предполагает, что текущие прогнозы могут недооценивать темпы глобального повышения уровня моря из-за отсутствия учета воздействия подледниковых разгрузок.