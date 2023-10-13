Повышенное количество свинца обнаружено в ледниковой среде

Исследователи из журнала Geophysical Research: Biogeosciences провели эксперименты, чтобы объяснить высокие уровни свинца (Pb), обнаруженного в ледниках и талой воде ледников. Свинец, опасный тяжелый металл, исторически использовавшийся в присадках к бензину, переносился в атмосферу и откладывался в отдаленных районах. Несмотря на постепенное прекращение использования этилированного бензина, нынешние уровни Pb в ледниковой среде не могут быть объяснены только атмосферными отложениями.

Исследование Krause et al. сосредоточился на инкубации отложений, полученных из ледников, айсбергов и ручьев Антарктиды и Гренландии. Авторы варьировали условия эксперимента, такие как сроки, количество отложений и температуру инкубации, чтобы измерить выброс свинца в морскую воду.

Результаты показали, что более высокие температуры привели к значительно большему выделению свинца. Кроме того, исследование показало, что высвободившийся свинец в конечном итоге повторно адсорбируется отложениями, что может объяснить повышенные уровни Pb в полярных средах. Это исследование особенно важно, учитывая ускорение темпов таяния ледников во всем мире.

Понимание поведения, переноса и судьбы свинца в ледниковой прибрежной среде имеет решающее значение для оценки воздействия на окружающую среду и потенциальных рисков, связанных с повышенными уровнями свинца. Полученные результаты вносят ценную новую информацию в эту область исследований.

Образец цитирования:

Краузе Дж., Жу Х., Хёфер Дж., Ахтерберг Е.П., Энгель А., Мейре Л. и др. (2023). Частицы ледникового происхождения как региональный контроль концентрации растворенного свинца в морской воде. Журнал геофизических исследований: Biogeosciences, 128, e2023JG007514. doi.org/10.1029/2023JG007514

источники:

Журнал геофизических исследований: биогеонауки

Свинец (Pb) – опасный тяжелый металл

Ледник – большая масса льда, образующаяся в течение многих лет.

Атмосферные выпадения - процесс, в результате которого атмосферные загрязнители выпадают на поверхность Земли.

Морская вода – вода из моря или океана.

Отложения – частицы, оседающие на дне жидкости.

Антарктида и Гренландия – полярные регионы с обширным ледниковым покровом.