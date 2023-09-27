Согласно новому исследованию, мегабури на Сатурне длятся веками

Сатурн, который часто считают относительно скромной планетой, на самом деле является домом для затяжных мегабурь, которые могут длиться веками, намного дольше, чем столетние штормы, наблюдаемые на Земле. Национальный научный фонд недавно опубликовал отчет, подробно описывающий эти массивные штормы на Сатурне, проливающий свет на их продолжительный характер и воздействие на атмосферу планеты.

Исследование, проведенное астрономами из Калифорнийского университета в Беркли и Мичиганского университета, было сосредоточено на радиоизлучении Сатурна, в частности на нарушениях в распределении газообразного аммиака. Эти мегабури на Сатурне происходят примерно каждые два-три десятилетия и имеют сходство с земными ураганами, но в гораздо большем масштабе.

Хотя точная движущая сила мегабурь Сатурна остается загадкой, ученые понимают, что атмосфера планеты в основном состоит из водорода и гелия с меньшим количеством метана, воды и аммиака. Имке де Патер из Калифорнийского университета в Беркли, изучавший газовые гиганты более четырех десятилетий, использовал Очень большую решетку Карла Дж. Янски для исследования радиоизлучения из глубин Сатурна, помогая разгадать уникальный состав и свойства этих планет.

Последние результаты Сатурна предлагают глубокий взгляд на самые крупные штормы в Солнечной системе, бросая вызов современным знаниям и расширяя границы земной метеорологии. Исследователи обнаружили аномалии в концентрации газообразного аммиака в атмосфере Сатурна, связав эти аномалии с прошлыми мегабурями в северном полушарии планеты. Считается, что эти сдвиги в распределении аммиака являются результатом процессов выпадения осадков и испарения, которые могут сохраняться веками.

Хотя многое о Сатурне остается неизвестным, есть и другие интригующие загадки, которые предстоит изучить. На северном полюсе планеты находится буря шестиугольной формы, точный период ее вращения до сих пор неизвестен из-за ее уникального состава, а происхождение и возраст колец Сатурна являются предметом постоянных споров среди ученых. Кроме того, магнитное поле Сатурна и сложные взаимодействия между его спутниками, кольцами и планетами являются областями продолжающихся исследований.

Открытие и изучение мегабурь Сатурна расширяют наше понимание и понимание обширных и разнообразных явлений, присутствующих в нашей Солнечной системе. Эти открытия имеют значение для наших знаний о погодных системах Земли и расширяют границы нашего понимания Вселенной.

Источники: Национальный научный фонд, НАСА.