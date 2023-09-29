Ужасающий Megamonodontium mccluskyi, доисторический паук-люк, обнаруженный в регионе Австралии

Ученые сделали важное открытие в австралийском регионе, раскопав окаменелость ужасающего паука-люка, известного как Megamonodontium mccluskyi. Имея длину более 20 мм, этот паук является вторым по величине из когда-либо обнаруженных и более чем в пять раз превышает размер своих современных родственников.

Ископаемое было найдено на известном участке окаменелостей в Центральном плато Нового Южного Уэльса, что стало важным открытием для исследователей. В Австралии было найдено всего четыре окаменелости пауков, что затрудняет понимание их истории. Эта находка проливает новый свет на вымирание пауков и заполняет пробел в нашем понимании их эволюции.

По словам палеонтолога UNSW Мэтью МакКарри, ближайший из ныне живущих родственников этого паука в настоящее время населяет влажные леса от Сингапура до Папуа-Новой Гвинеи. Это говорит о том, что Megamonodontium mccluskyi когда-то обитал в аналогичных средах на материковой части Австралии, но вымер, когда Австралия стала более засушливой.

Возраст ископаемого, названного в честь человека, который его раскопал, доктора Саймона МакКласки, оценивается от 11 до 16 миллионов лет. Сейчас он находится в палеонтологической коллекции Австралийского музея и доступен исследователям для изучения в Интернете.

Арахнолог Квинслендского музея Роберт Рэйвен, ведущий автор, заявил, что эта окаменелость является крупнейшей, когда-либо найденной в Австралии, и первой окаменелостью семейства Barychelidae, обнаруженной во всем мире. Редкость окаменелостей пауков объясняется их роющим поведением, которое может не обеспечивать подходящих условий для окаменения.

Это открытие дает ценную информацию о древних видах пауков, которые когда-то бродили по Австралии, и расширяет наше понимание естественной истории страны.

источники:

– Натан Шмидт, NCA NewsWire

– Австралийский музей