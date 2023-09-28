Брат Роберт Макке помогает миссии НАСА OSIRIS-REx с помощью специально созданного устройства

Брат Роберт Маке, известный астроном-иезуит из Ватиканской обсерватории, сыграл решающую роль в миссии НАСА OSIRIS-REx, создав специально изготовленное устройство для изучения некоторых из древнейших материалов астероидов в Солнечной системе. Доктор Энди Райан, один из руководителей миссии, обратился за помощью к брату Маке из-за его обширных знаний в области изучения метеоритов.

Миссии НАСА требовался специализированный «пикнометр», который мог бы точно измерять плотность и пористость материала астероидов, захваченного из глубокого космоса. Существующие готовые пикнометры не отвечали конкретным требованиям НАСА, в результате чего брат Маке был единственным человеком, способным создать именно то устройство, которое необходимо для миссии OSIRIS-REx.

Пикнометр, изготовленный по индивидуальному заказу брата Маке, теперь будет использоваться для тщательного анализа материала астероида с целью дать ответы на некоторые важные вопросы НАСА относительно происхождения Солнечной системы. Точность и возможности устройства делают его бесценным инструментом в разгадке тайн этих древних материалов.

Миссия OSIRIS-REx, что означает «Происхождение, Спектральная интерпретация, Идентификация ресурсов, Исследователь безопасности-реголита», знаменует собой важную веху для Соединенных Штатов как первую миссию, которая успешно доставила образцы астероидов на Землю. После семи лет пребывания в космосе и сбора 8.8 унций поверхностного материала с астероида Бенну, расположенного на расстоянии 200 миллионов миль, космический корабль OSIRIS-REx благополучно приземлился на Земле 24 сентября.

Собранные образцы, предположительно относящиеся к самым ранним временам существования Солнечной системы, были переданы в Космический центр имени Джонсона НАСА в Хьюстоне для постоянного проживания и дальнейшего изучения. Это дает ученым невероятную возможность углубиться в тайны Вселенной и глубже понять наше космическое происхождение.

В целом, вклад брата Роберта Маке в миссию OSIRIS-REx подчеркивает важность сотрудничества между экспертами в различных областях. Его изготовленное по индивидуальному заказу устройство гарантирует, что НАСА сможет точно проанализировать древний материал астероидов, приближая нас к разгадке загадок происхождения нашей Солнечной системы.

источники:

– Ватиканская обсерватория

- НАСА