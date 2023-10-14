Солнечный зонд Parker установил новый рекорд скорости, достигнув скорости 400,000 XNUMX миль в час

Солнечный зонд «Паркер», космический корабль, запущенный НАСА в 2018 году с миссией наблюдения за Солнцем, совершил еще один революционный подвиг. Он достиг скорости 400,000 635,266 миль в час (XNUMX XNUMX километров в час), что делает его самым быстрым объектом, созданным человеком, когда-либо зарегистрированным.

Во время своего 17-го витка вокруг Солнца, который завершился 27 сентября 2023 года, солнечный зонд Паркер превзошел свою предыдущую пиковую скорость в 364,660 XNUMX миль в час. Это замечательное достижение демонстрирует способность космического корабля выдерживать экстремальные условия и двигаться с беспрецедентными скоростями.

Основная цель Parker Solar Probe — сбор данных и изучение происхождения и эволюции солнечного ветра. Он оснащен приборами для измерения магнитного поля Солнца, электрического поля и частиц плазмы. Понимая эти явления, ученые надеются получить представление о влиянии Солнца на Землю и Солнечную систему в целом.

Несмотря на столь огромные скорости, космический корабль не столкнулся с какими-либо проблемами. НАСА подтвердило, что все системы работают нормально, и зонд продолжает поддерживать связь с операторами миссии в Лаборатории прикладной физики Джона Хопкинса.

Помимо побития рекорда скорости, солнечный зонд Паркер также установил новый рекорд расстояния во время своего последнего обращения вокруг Солнца. Он пролетел на расстоянии 4.51 миллиона миль (7.26 миллиона километров) от поверхности Солнца. Тем не менее, ожидается, что он приблизится еще ближе: расстояние его ближайшего сближения оценивается примерно в 3.9 миллиона миль.

Миссия солнечного зонда Паркер включает в себя совершение в общей сложности 24 витков вокруг Солнца. Поскольку осталось пройти еще семь витков, ученые рассчитывают собрать еще более ценные данные о нашей центральной звезде. К 2025 году, когда миссия должна завершиться, космический корабль, по прогнозам, достигнет ошеломляющей скорости в 430,000 0.064 миль в час, что эквивалентно примерно XNUMX% скорости света.

Значение этой миссии заключается в том, что понимание Солнца имеет решающее значение для понимания его воздействия на Землю. Солнечный зонд Паркер призван ответить на важные вопросы о Солнце, например, почему корона значительно выше фотосферы, как ускоряется солнечный ветер и что приводит в действие солнечные частицы высокой энергии. Хотя зонд уже дал некоторые ответы, ученые с нетерпением ждут огромного количества данных, которые будут собраны на предстоящих орбитах.

(Определения:

– Солнечный ветер: поток заряженных частиц (в основном протонов и электронов), выбрасываемых из верхних слоев атмосферы Солнца.

– Корона: самая дальняя часть солнечной атмосферы, видимая во время полного солнечного затмения.

– Фотосфера: видимая поверхность Солнца.)