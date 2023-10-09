Недавно обнаруженный мини-орган в клетках млекопитающих может быть защитной системой ДНК

Ученые идентифицировали новый мини-орган в клетках млекопитающих, который может служить встроенной защитной системой генома. Эта структура, называемая «эксклюзивной», заключает свободно плавающий генетический материал в цитоплазме клеток, удерживая его вдали от ядра.

У всех животных, растений и грибов есть эукариотические клетки, содержащие ДНК в ядре. Однако некоторая ДНК существует за пределами ядра, в цитоплазме. Кроме того, в цитоплазму может попасть чужеродный генетический материал вирусов и бактерий. Как этот генетический материал удерживается вдали от ядра и почему он разлагается, если не используется для производства белков, остается загадкой.

Исследователи полагают, что этот эксклюзив может помочь объяснить, как клетки защищают генетический материал в цитоплазме. Предполагается, что эта ранее не встречавшаяся структура является реликтом ранних эукариотических клеток и может быть связана с развитием ядра.

Эксклюсома состоит из двойной мембраны и содержит генетический материал, кодирующий теломеры — защитные структуры на концах хромосом. Эта теломерная ДНК образует кольца, которые плавают вокруг клетки и окружены эксклюзивной сомой.

Эксклюсома похожа на ядро, но в ней отсутствуют определенные элементы, такие как комплексы ядерных пор, которые избирательно пропускают молекулы в ядро. Эксклюсомы оставались в клетке во время клеточного деления, но не передавались во вновь образовавшиеся клетки.

Открытие эксклюзивного вещества имеет значение для понимания того, как клетки реагируют на захватчиков, а также для изучения развития рака и аутоиммунных заболеваний. Захватывая потенциально опасный или ненужный генетический материал, эксклюзивные клетки могут помочь клеткам выявлять инфекции и бороться с ними.

Дальнейшие исследования того, как клетки реагируют на ДНК вне хромосом, могут пролить свет на связь между плазмидами и раком. Теломерная ДНК, обнаруженная в эксклюзивом, связана с раком и играет роль в неопределенном делении клеток, характерном для этого заболевания.

Исследование дает ценную информацию о защитных механизмах клеток и сложных системах, защищающих генетический материал. Понимание этих процессов может привести к прогрессу в исследованиях и лечении рака.

источники:

– Исследование опубликовано в журнале Molecular Biology of the Cell.

– Старший автор исследования Рут Крошевски, Институт биохимии ETH Цюриха.

– Биргитте Регенберг, профессор биологии Копенгагенского университета.