Камптозавр Барри – необыкновенная находка в мире скелетов динозавров. Этот окаменелый растительноядный хищник, история которого насчитывает 150 миллионов лет, более чем на 80 процентов состоит из оригинальной кости. Его редкость и полнота делают его очень желанным экземпляром. Ведущие эксперты оценивают его аукционную цену от 855,000 1.28 до 20 миллиона долларов. Аукцион пройдет в отеле Drouot в Париже XNUMX октября.

Первоначально Барри был обнаружен в Вайоминге в 1990-х годах, а затем восстановлен в 2000 году палеонтологом Барри Джеймсом. Итальянская лаборатория Zoic провела дополнительные реставрационные работы на скелете после его приобретения в прошлом году, чтобы гарантировать его соответствие научным стандартам.

Примечательно, что череп Барри готов на 90 процентов, а остальная часть скелета динозавра — на 80 процентов. Александр Гикелло из отеля Drouot охарактеризовал его как «чрезвычайно хорошо сохранившийся экземпляр», подчеркнув его редкость.

Принадлежащий к семейству Iguanodontidae Барри является одной из самых ранних открытых групп динозавров. Кости были найдены в формации Моррисон в Вайоминге, известной своими обильными отложениями ископаемых. Интересно, что динозавры-орнитоподы, такие как Барри, составляют лишь около 14 процентов экземпляров, найденных в этом районе, что делает это открытие еще более исключительным.

Хотя продажа костей динозавров подвергается критике со стороны научного сообщества, она становится все более востребованным рынком. Только в прошлом году шесть скелетов динозавров были проданы на аукционе за внушительные суммы. В 2020 году скелет тираннозавра по имени Стэн был продан за рекордные 31.8 миллиона долларов. Учитывая это, предполагаемая цена Барри в 1.3 миллиона долларов кажется выгодной сделкой.

Если вы заинтересованы в приобретении Барри или другого скелета динозавра, крайне важно провести тщательное исследование его происхождения. Обеспечение подлинности и законности образца имеет первостепенное значение, чтобы избежать покупки поддельного или незаконного ископаемого.

источники:

- Первоисточник статьи

– Reuters: https://www.reuters.com/business/barry-camptosaurus-partial-iguana-dinosaur-skeleton-fetch-up-13-million-2021-09-30/