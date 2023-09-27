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Наука

По мнению редакторов, медицинские журналы сталкиваются с проблемами честности

ByВики Ставропулу

сентябрь 27, 2023
По мнению редакторов, медицинские журналы сталкиваются с проблемами честности

Команда ведущих редакторов подчеркнула проблемы, с которыми сталкиваются медицинские журналы, и призвала к новым подходам для поддержания их целостности. В редакционной статье, опубликованной в JAMA, ведущий автор доктор Джон Иоаннидис из Стэнфордского университета и редакторы JAMA, сети JAMA и BMJ обсудили влияние кризиса COVID-19 на исследования. Они также исследовали потенциальную разрушительную силу достижений в области искусственного интеллекта (ИИ) и больших языковых моделей.

Редакторы обратили внимание на текущие проблемы, такие как давление «публикуй или исчезни», рост случаев мошенничества и угроза, исходящая от хищнических и пиратских издателей, фальшивых рецензентов и бумажных фабрик. Чтобы решить эти проблемы, авторы рекомендовали провести исследования в таких областях, как предвзятость, принятие редакционных решений, исследовательская этика, а также улучшить дизайн, проведение и отчетность исследований.

Команда призывает к изучению этих тем на 10-м Международном конгрессе по экспертной оценке и научным публикациям, запланированном на сентябрь 2025 года. Они считают, что необходимы срочные исследования для правильной оценки и подтверждения научных и ненаучных утверждений посредством тщательной экспертной оценки на благо. человечества.

Крайний срок подачи тезисов на конгресс — 31 января 2025 г. Ближайшие анонсы мероприятия будут размещены на сайте конгресса.

Источники: редакционная статья, опубликованная в JAMA, Стэнфордский университет.

By Вики Ставропулу

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