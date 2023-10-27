Новые расследования 29-й миссии SpaceX по коммерческому снабжению на Международную космическую станцию

Национальная лаборатория Международной космической станции (МКС) и НАСА рады объявить о предстоящем вебинаре, на котором будут рассмотрены увлекательные исследования, происходящие в ходе 29-й миссии SpaceX Commercial Resupply Services (CRS) на космическую станцию. Эта миссия обещает принести значительные научные достижения, которые могут оказать глубокое влияние на человечество.

В вебинаре примут участие уважаемые участники дискуссии, которые обсудят различные полезные нагрузки, запускаемые на космическом корабле SpaceX Dragon, и выяснят, какую пользу исследования, проводимые на МКС, могут принести пользу всем нам. В число участников дискуссии входят эксперты из разных областей, каждый из которых привносит в обсуждение свои уникальные точки зрения и опыт.

Доктор Эмили Дрессер, доцент Калифорнийского университета в Санта-Барбаре, прольет свет на исследование «Впитывание в трубках с гелевым покрытием», финансируемое Национальным научным фондом. Это исследование направлено на понимание роли слизи в доставке лекарств в легкие, что потенциально может совершить революцию в лечении респираторных заболеваний.

Доктор Соня Шрепфер, профессор кафедры хирургии Калифорнийского университета в Сан-Франциско, поделится информацией о финансируемом NSF исследовании «Тканеинженерные иммунные чипы в условиях микрогравитации». Изучая взаимосвязь между старением иммунной системы и регенеративными способностями клеток печени, это исследование может проложить путь к инновационным подходам к борьбе с заболеваниями, связанными со старением.

Доктор Кен Савин, главный научный сотрудник Redwire Space, обсудит достижения в области биопечати, в частности амбициозный план Redwire по печати человеческих сердечных клеток в космосе с использованием их новаторской установки BioFabrication. Это новаторское исследование может открыть новые возможности регенеративной медицины и потенциально преодолеть ограничения, с которыми сталкивается Земля.

Дэвид Капрал, инженер-исследователь компании Boeing, углубится в расследование «противомикробного покрытия Boeing». Целью этого исследования является повышение и обеспечение безопасности будущих космических миссий за счет снижения риска микробного заражения путем тестирования противомикробного материала в различных местах космической станции.

Доктор Кэтрин Гарднер-Вэнди, доцент кафедры авиации и космонавтики Университета штата Оклахома, поделится подробностями об образовательно-просветительском проекте «Семена семейной реликвии чокто». Эта инициатива направлена ​​на то, чтобы вдохновить и рассказать студентам о важности сохранения семейных семян и потенциальной роли, которую они могут сыграть в устойчивом сельском хозяйстве.

Вебинар, запланированный на вторник, 31 октября 2023 г., в 1:XNUMX по восточному времени, будет доступен для прямой трансляции на веб-сайте Национальной лаборатории МКС для публики и в Zoom для СМИ. Представителям средств массовой информации, желающим принять участие, рекомендуется зарегистрироваться для доступа к Zoom не позднее, чем за час до мероприятия. Кроме того, общественность может участвовать, задавая вопросы исследователям, используя хэштег #ISSNationalLab в социальных сетях.

Ожидается, что SpaceX CRS-29 будет запущен не ранее воскресенья, 5 ноября 2023 года, в 10:01 по восточному стандартному времени из Космического центра НАСА Кеннеди. Дополнительная информация о проектах этой миссии, спонсируемых Национальной лабораторией МКС, будет предоставлена ​​средствам массовой информации и общественности в ближайшие дни.

Вопросы и ответы:

Вопрос: Какова цель предстоящего вебинара?

Ответ: Целью вебинара является предоставление информации о расследованиях, происходящих в ходе 29-й миссии компании SpaceX по коммерческому снабжению на Международную космическую станцию.

Вопрос: Кто участники дискуссии, участвующие в вебинаре?

Ответ: В число участников дискуссии входят такие эксперты, как доктор Эмили Дрессер, доктор Соня Шрепфер, доктор Кен Савин, Дэвид Капрал и доктор Кэтрин Гарднер-Вэнди.

Вопрос: Как я могу принять участие в вебинаре?

Ответ: Вебинар будет транслироваться в прямом эфире на веб-сайте Национальной лаборатории МКС для широкой публики и в Zoom для СМИ. Представители СМИ могут зарегистрироваться для доступа к Zoom, а общественность может задавать вопросы, используя хэштег #ISSNationalLab в социальных сетях.

Вопрос: Когда состоится запуск SpaceX CRS-29?

Ответ: Запуск в настоящее время запланирован на воскресенье, 5 ноября 2023 года, в 10:01 по восточному стандартному времени из Космического центра НАСА Кеннеди.