СМИ не принимают во внимание воздействие одноразовых масок на окружающую среду

Недавний обзор, проведенный группой экспертов из Бангорского университета, пролил свет на неспособность средств массовой информации подчеркнуть негативное воздействие одноразовых масок на окружающую среду. Исследование, в котором проанализировано освещение событий в британской и ирландской прессе с марта 2020 года по декабрь 2021 года, показало, что газеты в своих репортажах преимущественно отдают предпочтение одноразовым хирургическим маскам, не уделяя должного внимания вопросам управления отходами и экологической устойчивости.

По словам доктора Анаис Оге, первого автора исследования, то, как средства массовой информации сообщали о масках, существенно повлияло на выбор людей в отношении ношения масок во время пандемии. Термин «маски» часто использовался для обозначения одноразовых масок для лица, тогда как «покрытия для лица» ассоциировались с масками из самодельных или купленных в магазине материалов. Средства массовой информации также имели тенденцию использовать «маску» при обсуждении обязательного ношения, а «закрытие лица» использовалось, когда существовал элемент выбора.

Несмотря на научные дискуссии о безопасности и возможности повторного использования покрытий для лица, газеты по большей части пренебрегли донесением этой информации до общественности. Доктор Морвенна Спир, ученый-материаловед, подчеркнула, что экологическим проблемам, связанным с одноразовыми масками, уделялось мало внимания даже на ранних стадиях пандемии COVID-19.

Исследовательская группа считает, что газеты сыграли свою роль в пропаганде использования одноразовых масок и способствовали увеличению количества образующихся отходов. Исследование подчеркивает необходимость более ответственной отчетности, учитывающей воздействие различных вариантов масок на окружающую среду и поощряющей использование многоразовых покрытий для лица.

Это исследование было частью проекта Совета по исследованиям в области искусств и гуманитарных наук, возглавляемого профессором Натаном Абрамсом, целью которого было понять факторы, влияющие на выбор и поведение потребителей в отношении масок для лица. В проекте подчеркивалась ответственная утилизация масок и важность сообщений средств массовой информации для влияния на общественную мотивацию и принятие решений.

В целом, обзор подчеркивает упущенную возможность средств массовой информации обратить внимание на экологические последствия одноразовых масок и повысить осведомленность общественности. Это требует более комплексного подхода к отчетности, который учитывает соображения устойчивого развития и позволяет людям делать осознанный выбор для защиты как общественного здравоохранения, так и окружающей среды.