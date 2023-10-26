СМИ не принимают во внимание воздействие одноразовых масок на окружающую среду

По словам доктора Анаис Оге, первого автора исследования, то, как средства массовой информации сообщали о масках, существенно повлияло на выбор людей в отношении ношения масок во время пандемии. Термин «маски» часто использовался для обозначения одноразовых масок для лица, тогда как «покрытия для лица» ассоциировались с масками из самодельных или купленных в магазине материалов. Средства массовой информации также имели тенденцию использовать «маску» при обсуждении обязательного ношения, а «закрытие лица» использовалось, когда существовал элемент выбора.
Несмотря на научные дискуссии о безопасности и возможности повторного использования покрытий для лица, газеты по большей части пренебрегли донесением этой информации до общественности. Доктор Морвенна Спир, ученый-материаловед, подчеркнула, что экологическим проблемам, связанным с одноразовыми масками, уделялось мало внимания даже на ранних стадиях пандемии COVID-19.
Исследовательская группа считает, что газеты сыграли свою роль в пропаганде использования одноразовых масок и способствовали увеличению количества образующихся отходов. Исследование подчеркивает необходимость более ответственной отчетности, учитывающей воздействие различных вариантов масок на окружающую среду и поощряющей использование многоразовых покрытий для лица.
Это исследование было частью проекта Совета по исследованиям в области искусств и гуманитарных наук, возглавляемого профессором Натаном Абрамсом, целью которого было понять факторы, влияющие на выбор и поведение потребителей в отношении масок для лица. В проекте подчеркивалась ответственная утилизация масок и важность сообщений средств массовой информации для влияния на общественную мотивацию и принятие решений.
В целом, обзор подчеркивает упущенную возможность средств массовой информации обратить внимание на экологические последствия одноразовых масок и повысить осведомленность общественности. Это требует более комплексного подхода к отчетности, который учитывает соображения устойчивого развития и позволяет людям делать осознанный выбор для защиты как общественного здравоохранения, так и окружающей среды.
Часто задаваемые вопросы (FAQ)
1. Почему средства массовой информации в своих репортажах преимущественно уделяли внимание одноразовым хирургическим маскам?
На предпочтение средств массовой информации одноразовым хирургическим маскам в своих репортажах, вероятно, повлияло использование правительством Великобритании термина «маски» для обозначения масок, используемых медицинскими работниками. Этот выбор терминологии, возможно, повлиял на повествование средств массовой информации о ношении масок во время пандемии.
2. Адекватно ли СМИ освещали воздействие одноразовых масок на окружающую среду?
Нет, средства массовой информации по большей части не освещали экологические проблемы, связанные с одноразовыми масками. Несмотря на научные дискуссии о безопасности и возможности повторного использования масок, мало внимания уделялось вопросам управления отходами и аспектам экологичности различных вариантов масок.
3. Каковы основные выводы обзора, проведенного командой Бангорского университета?
Обзор показал, что газеты в своих репортажах преимущественно отдают предпочтение одноразовым хирургическим маскам, но не уделяют должного внимания их воздействию на окружающую среду. Это повлияло на выбор людей в отношении ношения масок во время пандемии и способствовало увеличению количества образующихся отходов.
4. Какова роль ответственной утилизации в контексте использования масок?
Ответственная утилизация масок имеет решающее значение для смягчения воздействия одноразовых масок на окружающую среду. Правильная утилизация гарантирует, что маски не попадут на свалку и не будут способствовать загрязнению окружающей среды.
5. На чем должны быть сосредоточены будущие сообщения средств массовой информации о ношении масок?
В будущих репортажах средств массовой информации следует уделять больше внимания экологическим последствиям использования различных вариантов масок и способствовать внедрению многоразовых покрытий для лица. Оно должно обеспечить более полное понимание аспектов устойчивого развития, позволяя людям делать осознанный выбор, который защищает как общественное здоровье, так и окружающую среду.