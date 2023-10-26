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Наука

СМИ не принимают во внимание воздействие одноразовых масок на окружающую среду

ByГабриэль Бота

26 октября, 2023
СМИ не принимают во внимание воздействие одноразовых масок на окружающую среду
Недавний обзор, проведенный группой экспертов из Бангорского университета, пролил свет на неспособность средств массовой информации подчеркнуть негативное воздействие одноразовых масок на окружающую среду. Исследование, в котором проанализировано освещение событий в британской и ирландской прессе с марта 2020 года по декабрь 2021 года, показало, что газеты в своих репортажах преимущественно отдают предпочтение одноразовым хирургическим маскам, не уделяя должного внимания вопросам управления отходами и экологической устойчивости.

По словам доктора Анаис Оге, первого автора исследования, то, как средства массовой информации сообщали о масках, существенно повлияло на выбор людей в отношении ношения масок во время пандемии. Термин «маски» часто использовался для обозначения одноразовых масок для лица, тогда как «покрытия для лица» ассоциировались с масками из самодельных или купленных в магазине материалов. Средства массовой информации также имели тенденцию использовать «маску» при обсуждении обязательного ношения, а «закрытие лица» использовалось, когда существовал элемент выбора.

Несмотря на научные дискуссии о безопасности и возможности повторного использования покрытий для лица, газеты по большей части пренебрегли донесением этой информации до общественности. Доктор Морвенна Спир, ученый-материаловед, подчеркнула, что экологическим проблемам, связанным с одноразовыми масками, уделялось мало внимания даже на ранних стадиях пандемии COVID-19.

Исследовательская группа считает, что газеты сыграли свою роль в пропаганде использования одноразовых масок и способствовали увеличению количества образующихся отходов. Исследование подчеркивает необходимость более ответственной отчетности, учитывающей воздействие различных вариантов масок на окружающую среду и поощряющей использование многоразовых покрытий для лица.

Это исследование было частью проекта Совета по исследованиям в области искусств и гуманитарных наук, возглавляемого профессором Натаном Абрамсом, целью которого было понять факторы, влияющие на выбор и поведение потребителей в отношении масок для лица. В проекте подчеркивалась ответственная утилизация масок и важность сообщений средств массовой информации для влияния на общественную мотивацию и принятие решений.

В целом, обзор подчеркивает упущенную возможность средств массовой информации обратить внимание на экологические последствия одноразовых масок и повысить осведомленность общественности. Это требует более комплексного подхода к отчетности, который учитывает соображения устойчивого развития и позволяет людям делать осознанный выбор для защиты как общественного здравоохранения, так и окружающей среды.

Часто задаваемые вопросы (FAQ)

1. Почему средства массовой информации в своих репортажах преимущественно уделяли внимание одноразовым хирургическим маскам?

На предпочтение средств массовой информации одноразовым хирургическим маскам в своих репортажах, вероятно, повлияло использование правительством Великобритании термина «маски» для обозначения масок, используемых медицинскими работниками. Этот выбор терминологии, возможно, повлиял на повествование средств массовой информации о ношении масок во время пандемии.

2. Адекватно ли СМИ освещали воздействие одноразовых масок на окружающую среду?

Нет, средства массовой информации по большей части не освещали экологические проблемы, связанные с одноразовыми масками. Несмотря на научные дискуссии о безопасности и возможности повторного использования масок, мало внимания уделялось вопросам управления отходами и аспектам экологичности различных вариантов масок.

3. Каковы основные выводы обзора, проведенного командой Бангорского университета?

Обзор показал, что газеты в своих репортажах преимущественно отдают предпочтение одноразовым хирургическим маскам, но не уделяют должного внимания их воздействию на окружающую среду. Это повлияло на выбор людей в отношении ношения масок во время пандемии и способствовало увеличению количества образующихся отходов.

4. Какова роль ответственной утилизации в контексте использования масок?

Ответственная утилизация масок имеет решающее значение для смягчения воздействия одноразовых масок на окружающую среду. Правильная утилизация гарантирует, что маски не попадут на свалку и не будут способствовать загрязнению окружающей среды.

5. На чем должны быть сосредоточены будущие сообщения средств массовой информации о ношении масок?

В будущих репортажах средств массовой информации следует уделять больше внимания экологическим последствиям использования различных вариантов масок и способствовать внедрению многоразовых покрытий для лица. Оно должно обеспечить более полное понимание аспектов устойчивого развития, позволяя людям делать осознанный выбор, который защищает как общественное здоровье, так и окружающую среду.

By Габриэль Бота