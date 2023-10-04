Луговой плеватель: насекомое-рекордсмен с широким кругом хозяев

Новое исследование показывает, что луговой плеватель, известный своей пенистой, похожей на слюну мочой, может питаться более чем 1,300 видами растений-хозяев, что делает его насекомым с самым широким кругом хозяев. Это исследование, опубликованное в журнале PLOS ONE, имеет решающее значение для понимания и предотвращения распространения бактерии, переносимой насекомым, которая нанесла значительный ущерб урожаям во всем мире.

Луговой плеватель, также известный как лягушка, питается соком растений с помощью ротового аппарата, напоминающего соломинку. По пути он подхватывает бактерии и становится переносчиком болезней растений. Примечательно, что он распространяет бактерию Xylella fastidiosa, ответственную за опустошение оливковых рощ в Италии. Определив круг хозяев насекомого, ученые могут предсказать, какие виды растений и экосистемы находятся под угрозой.

Исследовательская группа объединила данные из опубликованной литературы, музейных образцов, наблюдений и гражданского научного проекта под названием BRIGIT, целью которого было предвидеть завоз X. fastidiosa в Великобританию. Они обнаружили, что луговой плеватель питается поразительным разнообразием растений — более 1,300 видов из 117 семейств, что установило мировой рекорд среди насекомых. Для сравнения, осенний паутинный червь, известный тем, что питается растениями, имеет 636 различных растений-хозяев.

Широкий круг хозяев лугового плевательницы может быть обусловлен тем, что он предпочитает сок ксилемы, ткани растения, ответственной за транспортировку воды. Эта жидкость одинакова для различных растений-хозяев, в отличие от сока флоэмы, которым питается большинство других насекомых, питающихся соком. До сих пор неясно, почему у этого насекомого такой широкий спектр растений-хозяев, и необходимы дальнейшие исследования.

Луговой плеватель представляет значительную угрозу из-за своей способности распространять бактерию X. fastidiosa. Этот обзор служит первым шагом в рассмотрении методов борьбы с этим насекомым и болезнями, которые он передает. Как насекомое, обладающее множеством превосходных степеней, в том числе способностью высоко прыгать по сравнению с размером тела и мощными сосущими способностями, луговой плеватель продолжает очаровывать исследователей.

Источник: Винтон Томпсон и др. «Самое многоядное насекомое-травоядное животное?» Растительные ассоциации-хозяева плевки луговой, Philaenus spumarius (L.), PLOS ONE (2023). DOI: 10.1371/journal.pone.0291734.