Роль митохондриальной ДНК в репродукции человека

В этой статье рассматриваются новые исследования, которые подтверждают научное понимание того, что митохондриальная ДНК (мтДНК) наследуется исключительно от матери. Исследование, опубликованное в журнале Nature Genetics, было результатом сотрудничества Университета здравоохранения и науки Орегона и других учреждений.

Ранее считалось, что отцовская мтДНК удаляется после оплодотворения, но исследование показало, что зрелые сперматозоиды действительно несут небольшое количество митохондрий, хотя у них нет неповрежденной мтДНК. Исследователи также обнаружили, что в сперматозоидах отсутствует белок, необходимый для поддержания мтДНК. Причина этого исключения в настоящее время неизвестна, но она может быть связана с высокими энергетическими потребностями сперматозоидов во время оплодотворения, что может привести к накоплению мутаций мтДНК.

Напротив, развивающиеся яйцеклетки, известные как ооциты, в первую очередь полагаются на окружающие клетки для получения энергии и поддерживают относительно нетронутую мтДНК. Это различие способствует эволюционному преимуществу наследования исключительно материнской мтДНК, поскольку оно ограничивает риск вызывающих заболевания мутаций мтДНК у потомства. Мутации в мтДНК могут привести к фатальным расстройствам, поражающим органы с высокими энергетическими потребностями, такие как сердце, мышцы и мозг.

Чтобы предотвратить передачу известных нарушений мтДНК, была разработана митохондриальная заместительная терапия (МРТ). МРТ предполагает замену мутантной мтДНК здоровой мтДНК из донорских яйцеклеток посредством экстракорпорального оплодотворения. Однако клинические испытания МРТ в США в настоящее время ограничены, и испытания проводятся в других странах, таких как Великобритания и Греция.

Новое открытие, касающееся роли мтДНК в созревании и оплодотворении сперматозоидов, имеет важное значение для фертильности человека и терапии зародышевых клеток. Понимание функции белков, участвующих в поддержании мтДНК, может привести к прогрессу в лечении бесплодия и вспомогательных репродуктивных технологиях.

Источник: АНИ | | Автор: Тапатриша Дас, Вашингтон, округ Колумбия, 20 сентября 2023 г.

Определения:

– Митохондриальная ДНК (мтДНК): генетический код, хранящийся в митохондриях, которые действуют как электростанция каждой клетки организма.

– Ооцит: развивающаяся яйцеклетка.

– Митохондриальный транскрипционный фактор А (TFAM): белок, необходимый для поддержания мтДНК.

– Митохондриальная заместительная терапия (МЗТ): метод замены мутантной мтДНК здоровой мтДНК посредством экстракорпорального оплодотворения.

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