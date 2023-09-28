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Наука

Математическая модель раскрывает закономерности и движение сперматозоидов

ByМамфо Брешиа

сентябрь 28, 2023
Математическая модель раскрывает закономерности и движение сперматозоидов

Исследователи из Бристольского университета обнаружили связь между образованием полос зебры и плавательным движением сперматозоидов. Опираясь на идеи математика Алана Тьюринга, предложившего концепцию систем реакции-диффузии, команда проанализировала закономерности, создаваемые жгутиками сперматозоидов. Эти закономерности, напоминающие закономерности химических реакций, вызываются движением молекулярных моторов в жгутике. Имитируя биение жгутиков с помощью динамики реакции-диффузии, исследователи смогли уловить наблюдаемые движения сперматозоидов и Chlamydomonas Reinhardtii, типа зеленых водорослей.

Хотя модели реакции-диффузии обсуждаются биологами из-за их упрощения сложных биологических процессов, они предоставляют ценный инструмент для понимания поворотного движения хвостов сперматозоидов. Минимальная модель исследователей точно отражала характер биения жгутиков, а результаты моделирования сравнивались с экспериментальными данными для подтверждения их выводов.

Это исследование не только проливает свет на сложную работу подвижности сперматозоидов, но также предполагает, что природа следует одинаковым закономерностям и решениям у разных видов. Понимание движения сперматозоидов имеет решающее значение для изучения мужской фертильности, и результаты этого исследования имеют важное значение в этом отношении.

Исследование, изучающее связь между рисунком жгутиков и движением сперматозоидов, было опубликовано в журнале Nature Communications.

источники:
– Бристольский университет
– Природные коммуникации

By Мамфо Брешиа

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