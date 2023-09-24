Задача трех тел: математики нашли 12,000 XNUMX новых решений

Команда математиков со всего мира утверждает, что нашла 12,000 XNUMX новых решений общеизвестно сложной задачи трех тел в физике и математике. Задача трех тел включает в себя сложную задачу расчета устойчивых орбит, когда три объекта гравитационно взаимодействуют друг с другом. Хотя системы двух тел можно описать всего несколькими математическими уравнениями, добавление третьего тела значительно усложняет математику.

Исаак Ньютон сформулировал законы движения более 300 лет назад, и с тех пор математики работают над поиском решения задачи трех тел. Эти новые открытия, опубликованные в виде препринта в базе данных arXiv, представляют собой существенное дополнение к существующим знаниям, которые состояли всего из нескольких сотен сценариев.

Недавно открытые орбиты в задаче трех тел сложны и запутаны, напоминают крендельки и каракули. Три задействованных гипотетических объекта сначала находятся в состоянии покоя, а затем притягиваются друг к другу по различным спиралям из-за гравитационного притяжения. Пролетев мимо друг друга, они движутся дальше друг от друга, пока гравитация снова не сблизит их, повторяя эту схему до бесконечности. Автор исследования Иван Христов считает, что с помощью более совершенных технологий они потенциально смогут найти в пять раз больше решений.

Хотя во Вселенной распространены системы трех тел, включающие многочисленные звездные системы с множеством планет или звезд, вращающихся вокруг друг друга, стабильность этих недавно открытых орбит имеет решающее значение для их практического использования. Астрономы потенциально могли бы использовать эти решения для лучшего понимания космоса, но если орбиты не стабильны, они не смогут работать в реальных звездных системах.

Чтобы определить стабильность, необходимы дальнейшие исследования, поскольку другие силы могут нарушить орбитальные схемы. Юхан Франк, астроном из Университета штата Луизиана, выражает скептицизм относительно стабильности этих новых орбит. Он предполагает, что системы трех тел имеют тенденцию распадаться на двойную систему и третье тело, которое ускользает, обычно наименее массивное из трех.

Тем не менее с теоретической точки зрения эти новые решения являются выдающимся математическим достижением. Стабильные или нестабильные, они вносят значительный вклад в понимание проблемы трех тел и имеют большое теоретическое значение.

источники:

– «Задача трех тел озадачивает математиков 12,000 XNUMX новых решений» – New Scientist

– «Задача трех тел» ставит астрономов в тупик с тех пор, как ее сформулировал Ньютон. ИИ разгадал его менее чем за секунду». - Новости CBS