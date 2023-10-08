Подземное водохранилище Новой Зеландии может помочь раскрыть тайну медленных землетрясений

Исследователи сделали революционное открытие у побережья Новой Зеландии — массивный водоем, погребенный глубоко в осадочных породах древнего вулканического плато. Этот резервуар, расположенный в двух милях под дном океана, по размеру равен целому морю. Хотя о существовании воды в разломах, связанных с медленными землетрясениями, также известными как «тихие землетрясения», уже было известно, масштабы этого водоема беспрецедентны.

События медленного скольжения снимают тектоническое напряжение более постепенно и в течение более длительного периода времени по сравнению с типичными землетрясениями. Причины этих медленных землетрясений, которые часто происходят в определенных разломах, остаются неясными. Этот недавно обнаруженный колоссальный резервуар с водой может дать ответы на эту давнюю загадку.

В исследовании, проведенном командой Института геофизики Техасского университета (UTIG), использовались сейсмические изображения и геологическое бурение для выявления и исследования водоема. Доктор Эндрю Гейс, ведущий автор исследования, призывает к более глубокому бурению, чтобы определить влияние воды на разлом и окружающее давление. Это более глубокое понимание может привести к более точному пониманию сильных землетрясений.

Место водоема представляет собой остаток извержения вулкана, произошедшего примерно 125 миллионов лет назад. Доктор Гейс реконструировал 3D-модель древней вулканической местности с помощью сейсмического сканирования, обнаружив толстые слои отложений, окружающие спящие вулканы. Лабораторные испытания образцов вулканической породы подтвердили, что почти 50% объема породы составляет вода.

Интересно, что содержание воды в земной коре оказалось значительно выше, чем ожидалось для ее возраста. Исследователи полагают, что первоначальные мелководные моря, где происходили извержения, превратили вулканические образования в пористые структуры, способные удерживать воду. Со временем эти образования превратились в глину, еще больше удерживая воду.

Открытие предполагает, что давление подземных вод играет решающую роль в содействии медленным землетрясениям. В типичных случаях насыщенные водой отложения залегают вдоль разлома, удерживая воду под землей. Однако в данном случае древние вулканические остатки и их превращение в глину сбрасывают вниз значительные объемы воды, способствуя возникновению медленных землетрясений.

Последствия этого открытия выходят за пределы Новой Зеландии. Директор UTIG Демиан Саффер предполагает, что аналогичные сценарии могут иметь место при землетрясениях по всему миру. Это открытие подтверждает гипотезу о том, что корреляция между жидкостями, такими как вода, и движением тектонических разломов может влиять на поведение землетрясений. Исследование открывает новые возможности для дальнейших полевых экспериментов для проверки этой гипотезы в более широком масштабе.

Исследование финансировалось различными исследовательскими агентствами, в том числе Национальным научным фондом США, в сотрудничестве с Новой Зеландией, Японией и Великобританией. Результаты были опубликованы в журнале Science Advances.

источники:

– Институт геофизики Техасского университета

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