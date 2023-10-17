Исследователи обнаружили огромный резервуар с водой глубоко в земной коре

В ходе революционного открытия исследователи обнаружили значительное количество воды, запертой в отложениях и горных породах глубоко в земной коре у берегов Новой Зеландии. Используя передовую трехмерную сейсмическую визуализацию, они обнаружили массивный резервуар воды примерно в двух милях ниже дна океана в зоне субдукции Хикуранги.

Зона субдукции Хикуранги — это место, где Тихоокеанская тектоническая плита проталкивается под Австралийскую плиту. Этот район известен тем, что здесь происходят «медленные» землетрясения, что предоставляет ценные возможности для исследования землетрясений. Первоначально исследовательская группа изучала, почему в некоторых разломах происходят сдвиги чаще, чем в других, когда они обнаружили водохранилище.

Место открытия является частью вулканической области, образовавшейся более 125 миллионов лет назад в результате мощного извержения вулкана в Тихом океане. Исследователи предполагают, что вулканический материал превратился в пористые породы во время древних подводных извержений, создав резервуар для воды. Со временем эта вода превратила камни в глину, запечатав еще больше воды.

Это открытие важно, поскольку ученые полагают, что давление подземных вод может играть решающую роль в снятии тектонического напряжения, приводящего к медленным землетрясениям. Обычно богатые водой отложения погребаются в разломах, задерживая воду. Однако новозеландский разлом не имеет типичных океанских отложений. Вместо этого исследователи полагают, что древние вулканы и преобразованные породы, ныне глинистые, несут значительное количество воды вниз, когда их поглощает разлом.

Директор UTIG Демиан Саффер, соавтор исследования, объясняет, что открытие дает четкую иллюстрацию корреляции между флюидами и стилем движения тектонических разломов. Это открытие подтверждает то, что ранее было выдвинуто на основе лабораторных экспериментов и предсказано с помощью компьютерного моделирования, но не имело четких полевых доказательств в масштабе тектонической плиты.

Исследование под названием «Субдукция богатой вулканокластическими породами верхней коры поставляет флюиды для неглубокого меганадвига и медленного скольжения» было опубликовано в журнале Science Advances. Это предполагает, что аналогичные ситуации с водоемами могут существовать при землетрясениях во всем мире, подчеркивая важность этого открытия для понимания и прогнозирования землетрясений.

источники:

– Институт геофизики

- Журнал достижений науки