Открытие огромного водохранилища под дном океана Новой Зеландии проливает свет на механику землетрясений

Исследователи сделали важное открытие огромного водоема, погребенного глубоко под дном океана у побережья Новой Зеландии. Открытие, сделанное с помощью 3D-сейсмического изображения, дает ценную информацию о механике медленных землетрясений и тектонической активности.

Водоем находится в двух милях под дном океана недалеко от Северного острова Новой Зеландии и заперт в отложениях и камнях затерянного вулканического плато. Это открытие особенно примечательно, потому что землетрясения с медленным скольжением, тип землетрясений, при которых тектоническое давление постепенно снижается в течение дней или недель, чаще происходят в области разлома возле водохранилища.

Хотя многие медленные землетрясения связаны с погребенной водой, прямых геологических доказательств существования такого большого водоема на новозеландском разломе не было. Ведущий автор исследования Эндрю Гейс объясняет, что они видят необычно большое количество воды, стекающей в разлом, хотя точное влияние на разлом остается неизвестным.

Резервуар с водой был обнаружен глубоко в зоне субдукции Хикуранги, остатке извержения вулкана, произошедшего около 125 миллионов лет назад. Исследователи полагают, что мелководье, где происходили извержения, подвергло вулканы эрозии, создав пористую, расколовшуюся породу, которая служила водоносным горизонтом для хранения воды. Со временем камни и их обломки превратились в глину, удерживая в себе еще больше воды.

Это открытие имеет решающее значение, поскольку ученые считают, что давление подземных вод играет жизненно важную роль в возникновении медленных землетрясений. Предполагается, что богатые водой отложения, находящиеся под землей, могут снимать тектоническое напряжение. Однако новозеландский разлом содержит мало этого типичного осадка. Вместо этого исследователи предполагают, что древние вулканы и преобразованные породы, ныне глины, несут вниз большие объемы воды, поглощаемые разломом. Этот вывод имеет значение для понимания землетрясений и предполагает, что другие сейсмические разломы во всем мире могут оказаться в аналогичных ситуациях.

Необходимы дальнейшие исследования, чтобы определить точное влияние водохранилища на разлом и влияет ли оно на давление. Необходимо более глубокое бурение, чтобы выяснить, где в конечном итоге окажется вода. Эта информация может способствовать более полному пониманию сильных землетрясений.

источники:

– «Субдукция богатой вулканокластическими породами верхней коры поставляет флюиды для неглубокого меганадвига и медленного скольжения», опубликовано в журнале Science Advances.

– Исследования финансируются Национальным научным фондом США, а также научными и исследовательскими агентствами Новой Зеландии, Японии и Великобритании.