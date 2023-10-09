Открытие древней солнечной бури и ее последствия для современного общества

Ученые из Великобритании, Франции и Чехии обнаружили значительное увеличение уровня радиоуглерода, произошедшее 14,300 XNUMX лет назад, благодаря исследованию древних годичных колец, найденных во французских Альпах. Считается, что этот всплеск радиоуглерода является результатом огромной солнечной бури, самой значительной из когда-либо зарегистрированных.

Исследование было сосредоточено на анализе стволов деревьев, сохранившихся на эродированных берегах реки Друзе в Южных Французских Альпах. Эти субископаемые годичные кольца были расчленены и исследованы, что привело к открытию беспрецедентного радиоуглеродного выброса ровно 14,300 XNUMX лет назад.

Сравнивая эту аномалию с измерениями бериллия в ледяных кернах Гренландии, исследователи предположили, что этот всплеск был вызван огромной солнечной бурей, которая выбросила большое количество энергичных частиц в атмосферу Земли.

Этот недавно обнаруженный шторм превосходит по величине ранее подтвержденные события Мияке — экстремальные солнечные бури, произошедшие за последние 15,000 993 лет. События Мияке, включая недавно обнаруженное, имеют гораздо больший масштаб. Самые последние подтвержденные события произошли в 774 и XNUMX годах нашей эры.

Последствия таких колоссальных солнечных бурь в наши дни вызывают беспокойство. Эти штормы потенциально могут нанести значительный ущерб современному технологическому обществу. Телекоммуникациям, спутниковым системам и электросетям может быть нанесен серьезный ущерб, что приведет к значительным финансовым потерям. Трансформаторы в электросетях могут быть необратимо повреждены, что приведет к массовым отключениям электроэнергии, продолжающимся несколько месяцев. Спутники, имеющие решающее значение для навигации и связи, также могут получить необратимые повреждения, что сделает их непригодными для использования. Кроме того, астронавты столкнутся со значительным радиационным риском.

Понимание рисков, связанных с этими событиями, имеет решающее значение для обеспечения готовности. Укрепление систем связи и энергетики и разработка методов их защиты от потенциального вреда имеют важное значение для защиты общества от потенциальных разрушений, вызванных экстремальными солнечными бурями.

Источник: IANS (ссылка не предоставлена)