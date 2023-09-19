Космический корабль «Паркер» стал свидетелем беспрецедентной солнечной вспышки

Космический корабль «Паркер», ближайший к Солнцу рукотворный объект, пролетел через мощный солнечный взрыв, известный как корональный выброс массы (CME), предоставив исследователям уникальную информацию об этих извержениях. Извержения Солнца могут выпустить миллиарды тонн заряженных частиц, которые, будучи направлены на Землю, могут нарушить работу спутниковой электроники, электрических сетей и даже вызвать отключения электроэнергии по всему континенту.

Зонд «Паркер», который является самым быстрым объектом, созданным руками человека, обнаружил КВМ и прошел сквозь него, что позволило ученым наблюдать это событие с беспрецедентной детализацией. Космический корабль находился всего в 9.2 миллиона километров (5.7 миллиона миль) от поверхности Солнца, ближе, чем Меркурий когда-либо подходил к нашей звезде.

Наблюдения, проведенные космическим кораблем «Паркер», показали, что CME двигался со скоростью более 1,350 километров (840 миль) в секунду. Если бы подобная вспышка поразила Землю, она потенциально могла бы быть такой же мощной, как событие Кэррингтона 1859 года, которое считается самой мощной зарегистрированной солнечной бурей, поразившей Землю. Такое событие сегодня может вызвать массовые отключения электроэнергии и нарушить работу систем связи, если не будет обнаружено вовремя.

Однако зонд «Паркер» не пострадал от солнечной бури благодаря своему тепловому экрану и системе тепловой защиты. Он провел около двух дней, наблюдая за КВМ, предоставив ученым беспрецедентные данные об этих небесных событиях.

В настоящее время ученые анализируют измерения, собранные космическим кораблем внутри CME, и сравнивают их с данными, собранными за его пределами. Этот анализ поможет исследователям лучше понять, как разворачиваются эти события, и связи между различными явлениями.

По мере того, как Солнце приближается к солнечному максимуму, 11-летнему пику цикла активности, ученые ожидают, что космический корабль Паркер будет наблюдать более массивные КВМ. Следующий облет космического корабля над Солнцем запланирован на 27 сентября.

источники:

The Astrophysical Journal

НАСА

Университет Джона Хопкинса

Калифорнийского университета, Беркли