В новом аэрокосмическом центре имени Сэмюэля Осчина разместится космический шаттл «Индевор»

Авиационно-космический центр имени Сэмюэля Осчина, постоянный дом бывшего космического корабля НАСА «Индевор», провел официальную церемонию закладки фундамента 1 июня 2022 года в Лос-Анджелесе. В центре, когда он откроется, будет представлено 150 экспонатов, расположенных в трех многоуровневых галереях под названием «Воздух», «Космос» и «Шаттл». Он займет четыре этажа и выставочную площадь в 100,000 XNUMX квадратных футов.

Новый космический центр, расположенный в Калифорнийском научном центре, предоставит посетителям уникальную возможность узнать об истории и технологических достижениях воздушных и космических путешествий. На выставках будут представлены различные артефакты и интерактивные дисплеи, которые привлекут и обучат посетителей всех возрастов.

Одним из ярких моментов центра станет экспозиция самого космического корабля «Индевор». Шаттл будет выставлен в вертикальном положении, что позволит посетителям рассмотреть его поближе и изучить его интерьер. Нашивки миссии шаттла, которые астронавты носили во время полетов, также были продемонстрированы во время церемонии закладки фундамента.

Кроме того, в центре будет космическая галерея, которая позволит взглянуть на чудеса космоса. Посетители смогут узнать о небесных телах, миссиях по исследованию космоса и последних открытиях в области космической науки. В галерее будут представлены потрясающие визуальные эффекты и интерактивные экспонаты, которые сделают впечатления незабываемыми.

Центр авиации и космонавтики Сэмюэля Осчина является важным дополнением к культурному ландшафту Лос-Анджелеса и, несомненно, привлечет как любителей космоса, так и любознательных умов. Он послужит платформой, которая вдохновит будущие поколения делать карьеру в областях STEM и продолжать расширять границы освоения человеком космоса.

источники:

– Фото Джина Блевинса / фотографа

– Калифорнийский научный центр

- НАСА