Под земной корой обнаружен огромный океан

Ученые сделали революционное открытие: под земной корой скрывается огромный океан. Вода, которая хранится в породе, известной как «рингвудит», находится на глубине 400 миль под землей. Это открытие привело к осознанию того, что под поверхностью воды в три раза больше воды, чем во всех океанах вместе взятых.

Вода хранится в уникальном состоянии, называемом губчатым, которое не является ни жидким, ни твердым, ни газом, а является четвертым состоянием. Кристаллическая структура рингвудита позволяет ему притягивать водород и задерживать воду, заставляя его действовать как губка.

Геофизик Стив Джейкобсен, член команды, стоящей за открытием, заявил: «Я думаю, что мы наконец-то видим доказательства круговорота воды на всей Земле, что может помочь объяснить огромное количество жидкой воды на поверхности нашей обитаемой планеты».

Открытие было сделано путем изучения землетрясений и анализа ударных волн, регистрируемых сейсмометрами. Присутствие воды в породе было подтверждено сейсмическими данными.

Это открытие имеет важное значение для нашего понимания круговорота воды на Земле и огромного количества воды на нашей планете. Он также проливает свет на тайны, скрытые под земной корой, и подчеркивает непрекращающееся чудо природы.

В дополнение к этому замечательному открытию ученые также недавно открыли совершенно новую экосистему под вулканической корой с помощью подводного робота. Эти открытия напоминают нам, что еще многое предстоит узнать о нашей планете и ее скрытых тайнах.

источники:

– Научная статья: «Дегидратационное плавление в верхней части нижней мантии»

– Геофизик Стив Джейкобсен