Кажется, что каждый день происходят умопомрачительные научные открытия, которые бросают вызов нашему пониманию мира. От черных дыр до скрытых континентов — чудеса Вселенной никогда не прекращаются. И теперь ученые сделали поразительное открытие: под земной корой скрывается огромный океан.

Предыдущие исследования показали, что вода может храниться внутри мантийных пород, но новые исследования обнаружили огромный запас воды, погребенный на глубине 400 миль под землей в породе, называемой «рингвудит». Что интересно, эта вода находится не в жидком, твердом или газообразном состоянии, а в четвертом состоянии, напоминающем губчатую структуру.

Инновационная научная статья под названием «Обезвоживание плавления в верхней части нижней мантии», опубликованная в 2014 году, предоставила первоначальные результаты. Исследовательская группа обнаружила, что кристаллическая структура рингвудита обладает уникальной способностью притягивать водород и задерживать воду, эффективно действуя как губка.

Геофизик Стив Якобсен, который был частью команды, описал значение этого открытия: «Я думаю, что мы наконец-то видим доказательства круговорота воды на всей Земле, что может помочь объяснить огромное количество жидкой воды на поверхности нашей обитаемой планеты. планета. Ученые искали эту недостающую глубокую воду на протяжении десятилетий».

Изучая землетрясения и анализируя ударные волны, обнаруженные под поверхностью Земли с помощью сейсмометров, ученые смогли определить наличие воды в рингвудитовой породе. Даже если в породе содержится всего 1% воды, это означает, что под поверхностью Земли воды в три раза больше, чем во всех океанах вместе взятых.

Это замечательное открытие является лишь одним из многих недавних научных прорывов. Еще одно поразительное открытие было сделано, когда ученые исследовали вулканические коры с помощью подводного робота, открыв совершенно новую экосистему. Становится все более очевидным, что природа по-прежнему хранит бесчисленные секреты, ожидающие своего раскрытия.

Вопросы и ответы:

Вопрос: Что такое рингвудит?

Ответ: Рингвудит — это порода, которая может хранить воду в губчатой ​​структуре.

Вопрос: Как было обнаружено наличие воды под поверхностью Земли?

Ответ: Ученые изучали землетрясения и анализировали ударные волны, обнаруженные сейсмометрами, чтобы идентифицировать воду, запертую в рингвудитовой породе.

Вопрос: Сколько воды, по оценкам, находится под поверхностью Земли?

Ответ: Если рингвудитовая порода содержит всего 1% воды, под поверхностью Земли будет в три раза больше воды, чем во всех океанах вместе взятых.