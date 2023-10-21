Под земной корой скрывается огромный океан, говорят ученые

Ученые сделали удивительное открытие: под земной корой скрывается огромный океан, содержащий в три раза больше воды, чем все океаны на поверхности планеты. Вода хранится в породе под названием «рингвудит», расположенной на глубине 400 миль под землей.

Исследования, опубликованные в 2014 году, показали, что вода хранится в мантийных породах в уникальном состоянии, известном как «губчатое состояние», которое не является ни жидким, ни твердым, ни газом, а скорее четвертым состоянием. Это открытие открывает возможность круговорота воды на всей Земле, который объясняет обилие жидкой воды на поверхности планеты.

Геофизик Стив Якобсен, член команды, стоящей за открытием, объяснил значение рингвудита, назвав его «губкой», которая может притягивать водород и задерживать воду. Кристаллическая структура рингвудита позволяет ему поглощать значительное количество воды глубоко внутри мантии, что является недостающим звеном в понимании учёными распределения воды на Земле.

Ученые сделали это революционное открытие, изучая сейсмическую активность и ударные волны, создаваемые землетрясениями. Благодаря этому анализу они определили наличие воды в рингвудите глубоко под поверхностью. Если в породе содержится всего 1% воды, это означает, что под землей в три раза больше воды, чем во всех океанах Земли вместе взятых.

Открытие скрытого океана под земной корой — не единственный прорыв в научных исследованиях за последнее время. Исследователи также обнаружили совершенно новую экосистему, исследуя вулканическую кору с помощью подводного робота. Эти открытия подчеркивают обширность неизведанных областей нашей планеты.

источники:

– Научная статья «Дегидратационное плавление в верхней части нижней мантии».

– Геофизик Стив Джейкобсен