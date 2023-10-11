Извержение Таупо в Новой Зеландии, датированное 232 годом нашей эры, с антарктическим вулканическим стеклом

Ученые обнаружили в Западной Антарктиде осколки вулканического стекла, которые свидетельствуют об извержении новозеландского вулкана Таупо, произошедшем примерно 1,800 лет назад. Эта находка поможет определить точный год этого масштабного извержения. Извержение Таупо считается одним из самых сильных извержений за последние 5,000 лет.

Радиоуглеродное датирование позволило предположить, что извержение произошло в 232 году нашей эры, но некоторые эксперты утверждали, что доказательства могли быть загрязнены и что извержение произошло намного позже. Однако недавнее открытие геохимически уникальных осколков вулканического стекла, погребенных глубоко внутри ледяного ядра, подтверждает, что извержение произошло в конце лета или начале осени 232 года.

Исследователи идентифицировали шесть осколков, которые были связаны с извержением Таупо, и седьмой осколок из гораздо более раннего извержения того же вулкана, известного как извержение Оруануи, которое произошло около 25,500 XNUMX лет назад. Осколки были найдены на одинаковой глубине, что указывает на то, что стекло из извержения Оруануи было закопано недалеко от вулкана, а затем выброшено в атмосферу во время извержения Таупо.

Вулканическое стекло было рассеяно сильными юго-западными ветрами, преодолев расстояние более 3,100 миль (5,000 километров) и достигнув Западной Антарктиды. Анализируя окружающие слои льда, исследователи смогли определить, когда осколки стекла приземлились в Антарктиде. Обнаружение стекла от обоих извержений одного и того же вулкана дает убедительные доказательства, подтверждающие происхождение вулканических обломков как Таупо.

Извержение Таупо длилось от нескольких дней до нескольких недель и привело к взрыву лавы, опустошившему территорию площадью 7,700 квадратных миль (20,000 XNUMX квадратных километров). Расстояние между вулканом в Новой Зеландии и Западной Антарктидой подчеркивает силу этих извержений, поскольку вулканические обломки были подхвачены высотными ветрами.

Это исследование проливает свет на трудности обнаружения и подтверждения вулканических событий в кернах антарктического льда. Дальнейшие исследования и анализ этих древних осколков вулканического стекла будут способствовать нашему пониманию времени и последствий прошлых извержений.

Источник: научные отчеты.