Редкие кадры запечатлели возвышающегося пылевого дьявола на Марсе

Марсоход НАСА Perseverance сделал потрясающие кадры высокого пылевого дьявола, кружащегося по поверхности Марса. Пыльный вихрь, замеченный 30 августа, выше среднего торнадо в США и в пять раз выше Эмпайр-стейт-билдинг. Ровер снимал это зрелище в течение примерно 84 секунд, когда оно бушевало на вершине близлежащего хребта в 2.5 милях от него. Лаборатория реактивного движения НАСА опубликовала замедленное видео пылевого дьявола, ускоренное в 20 раз.

Пылевой дьявол, двигавшийся со скоростью около 12 миль в час, имел ширину примерно 200 футов и достигал максимальной высоты 387 футов. Однако на видео верхняя часть шторма была обрезана, поэтому истинная высота неизвестна. По оценкам учёных, судя по отбрасываемой им тени, его высота могла достигать 1.2 мили.

Пылевые вихри образуются, когда теплый воздух поднимается вверх и смешивается с более холодными нисходящими столбами воздуха. Их также наблюдают на Земле в сухих и пыльных регионах, таких как Аризона, с типичными размерами от 10 до 300 футов в ширину и от 500 до 1,000 футов в высоту. Марсианские пылевые дьяволы, как правило, слабее и короче своих земных собратьев, но недавно снятый смерч превзошел все ожидания. Исследователи сравнивают его высоту с полноценными американскими торнадо, высота которых может достигать от 1,640 до 4,920 футов.

Хотя причина исключительной высоты этого пылевого вихря остается неизвестной, в отличие от земных торнадо, которые ограничены высотой окружающих облаков, марсианские пылевые вихри не имеют таких препятствий. Пылевые дьяволы — обычное явление на Марсе, и они играют значительную роль в транспортировке пыли по планете. Марсоходы «Персеверанс» и «Кьюриосити» активно следят за близлежащими смерчами, причем с момента начала миссии «Персеверанс» наблюдал десятки.

В 2021 году исследователи впервые записали звук пылевого дьявола, проходящего прямо над «Персеверанс», что дало ценную информацию о том, как частицы движутся внутри вихря, и помогло понять их формирование и рост. Высокий смерч, запечатленный на Марсе, подчеркивает захватывающие погодные явления, происходящие на соседней планете, и дает представление об уникальных атмосферных условиях Марса.

источники:

– НАСА/Лаборатория реактивного движения-Калифорнийский технологический институт

– Национальная метеорологическая служба

– Погода на канале FOX

– журнал Икара