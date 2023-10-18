Массивная криовулканическая комета приближается к Земле

Астрономы сделали экстраординарное открытие — комету, в три раза превышающую размер горы Эверест, известную как 12P/Pons-Brooks, которая взорвалась в космосе и теперь направляется к Земле. Эта комета принадлежит к редкой категории, называемой криовулканическими кометами или кометами холодного вулкана, которые состоят из льда, пыли и газов. Он имеет твердое ядро, диаметр которого оценивается примерно в 18.6 миль (30 км). По мере того, как солнце нагревает криомагму, внутри кометы растет давление, что в конечном итоге приводит к взрывам азота и окиси углерода. Эти взрывы приводят к тому, что замороженные обломки выбрасываются через трещины в оболочке кометы, что приводит к ее характерной форме, напоминающей пару рогов или подкову.

Несмотря на взрывное поведение кометы, нет необходимости беспокоиться о ее столкновении с Землей. Ожидается, что извержение Понс-Брукса продолжится по мере приближения к Земле, но при максимальном приближении оно останется на безопасном расстоянии в 232 миллиона километров (144 миллиона миль). Это ставит его далеко за пределы радиуса действия околоземных объектов (ОСЗ), которые обычно проходят в пределах 120 миллионов миль от нашей планеты.

Хотя комета не представляет опасности для Земли, она предлагает редкую возможность для наблюдателей за небом. В последний раз Понс-Брукс была видна невооруженным глазом в 1954 году, и ожидается, что наибольшей яркости она будет в ночном небе в мае и июне 2024 года, хотя в апреле она будет ближе всего к нашей планете. Ожидается, что вечером 2 июня 2024 года комета достигнет максимальной яркости. После максимального сближения Понс-Брукс вернется во внешнюю часть Солнечной системы и не будет виден снова до 2095 года.

Расположенную в настоящее время в созвездии Геркулеса, Понс-Брукс можно наблюдать на высоте 36 градусов над горизонтом, если смотреть с востока на северо-восток. Ее величие по размеру и редкая видимость делают эту криовулканическую комету удивительным небесным явлением, которое стоит наблюдать.

Источник: Исходная статья