CityLife

Раскрытие новых технологий и возможностей искусственного интеллекта

Наука

Колоссальная комета с характерными «рогами», мчащаяся к Земле

ByМамфо Брешиа

Октябрь 17, 2023
Колоссальная комета с характерными «рогами», мчащаяся к Земле

Колоссальная комета, известная как 12P/Понс-Брукс, быстро приближается к Земле, демонстрируя свои замечательные особенности, известные как «рога». Несмотря на то, что недавно произошло второе крупное извержение за четыре месяца, эти выдающиеся характеристики по-прежнему заметны. Что делает эту комету еще более уникальной, так это наличие на ее вершине действующего вулкана. Эта массивная комета размером примерно с город таит в себе вулкан, который вот-вот извергнется снова, всего через несколько месяцев после первого взрыва. Ожидается, что, продолжая свой путь к Солнцу, он выпустит потрясающее облако газа и льда, напоминающее пару рогов, торчащих из поверхности кометы.

Классифицируемая как криовулканическая комета, 12P/Понс-Брукс имеет ядро ​​диаметром около 30 километров. Это ядро ​​состоит из смеси газа, пыли и льда, называемой «криомагмой». Ядро кометы окружено газовой оболочкой, известной как «кома». Когда температура ядра повышается, оно производит взрывы в космос.

Эксперты отметили расширение и развитие характерных рогов кометы. Некоторые даже проводили сравнения, сравнивая неправильную форму кометы с научно-фантастическими космическими кораблями, такими как «Тысячелетний сокол» из «Звездных войн». Неправильную форму комы объясняют аномалиями в ядре кометы. Ричард Майлз, астроном из Британской академии астрономии, объяснил, что длительное расширение газов внутри кометы формирует ее неправильную форму.

Ожидается, что в ближайшие дни кома кометы продолжит расширяться, еще больше подчеркивая ее замечательные рога. Это необычное небесное явление заворожит жителей Земли 21 апреля 2024 года, а затем отправит комету обратно к внешним пределам Солнечной системы. Однако оно не вернется до 2095 года.

источники:
- Spaceweather.com
– Живая наука

By Мамфо Брешиа

Похожие темы

Наука

Исследование показало, что «Великая зеленая стена» Китая создает значительный сток углерода

Октябрь 20, 2023 Вики Ставропулу
Наука

Инженеры НАСА предпринимают шаги по продлению срока службы миссии "Вояджер"

Октябрь 20, 2023 Вики Ставропулу
Наука

Ориониды: впечатляющий метеорный дождь

Октябрь 20, 2023 Роберт Эндрю

Вы пропустили

Наука

Исследование показало, что «Великая зеленая стена» Китая создает значительный сток углерода

Октябрь 20, 2023 Вики Ставропулу 0 комментариев
Наука

Инженеры НАСА предпринимают шаги по продлению срока службы миссии "Вояджер"

Октябрь 20, 2023 Вики Ставропулу 0 комментариев
Наука

Ориониды: впечатляющий метеорный дождь

Октябрь 20, 2023 Роберт Эндрю 0 комментариев
Наука

Атлас Сиенской галактики: полная карта космоса

Октябрь 20, 2023 Мамфо Брешиа 0 комментариев