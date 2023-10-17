Колоссальная комета с характерными «рогами», мчащаяся к Земле

Колоссальная комета, известная как 12P/Понс-Брукс, быстро приближается к Земле, демонстрируя свои замечательные особенности, известные как «рога». Несмотря на то, что недавно произошло второе крупное извержение за четыре месяца, эти выдающиеся характеристики по-прежнему заметны. Что делает эту комету еще более уникальной, так это наличие на ее вершине действующего вулкана. Эта массивная комета размером примерно с город таит в себе вулкан, который вот-вот извергнется снова, всего через несколько месяцев после первого взрыва. Ожидается, что, продолжая свой путь к Солнцу, он выпустит потрясающее облако газа и льда, напоминающее пару рогов, торчащих из поверхности кометы.

Классифицируемая как криовулканическая комета, 12P/Понс-Брукс имеет ядро ​​диаметром около 30 километров. Это ядро ​​состоит из смеси газа, пыли и льда, называемой «криомагмой». Ядро кометы окружено газовой оболочкой, известной как «кома». Когда температура ядра повышается, оно производит взрывы в космос.

Эксперты отметили расширение и развитие характерных рогов кометы. Некоторые даже проводили сравнения, сравнивая неправильную форму кометы с научно-фантастическими космическими кораблями, такими как «Тысячелетний сокол» из «Звездных войн». Неправильную форму комы объясняют аномалиями в ядре кометы. Ричард Майлз, астроном из Британской академии астрономии, объяснил, что длительное расширение газов внутри кометы формирует ее неправильную форму.

Ожидается, что в ближайшие дни кома кометы продолжит расширяться, еще больше подчеркивая ее замечательные рога. Это необычное небесное явление заворожит жителей Земли 21 апреля 2024 года, а затем отправит комету обратно к внешним пределам Солнечной системы. Однако оно не вернется до 2095 года.

источники:

- Spaceweather.com

– Живая наука